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Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay 4.7: Dân gian quan niệm nên xuất hành, cầu tài gặp may mắn

Cao An Biên
Cao An Biên
Lịch âm hôm nay 4.7 là ngày gì mà dân gian quan niệm đây là ngày đẹp để xuất hành, cầu tài? Lịch dương là ngày gì đáng lưu ý?

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 182. Theo lịch âm hôm nay 4.7 là ngày 20 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Mão, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Tài. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "nên xuất hành, cầu tài thắng lợi, được người tốt giúp đỡ, mọi việc đều thuận".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 14 người Việt đón tiết Hạ chí, tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 21.6 và kết thúc vào ngày 6.7, khi tiết Tiểu thử tiếp nối.

Hôm nay 4.7 là ngày gì?

Ở Việt Nam, hôm nay 4.7 không phải là ngày lễ lớn. Trên thế giới, ngày 4.7 được nhiều người quan tâm vì là ngày Quốc khánh Mỹ (hay còn gọi là ngày Độc lập), theo Timeanddate.com.

Ngày này diễn ra vào ngày 4.7 hằng năm, kỷ niệm sự kiện Tuyên ngôn độc lập được ký vào năm 1776. Trong dịp này, người dân Mỹ thường tổ chức các cuộc diễu hành, tiệc nướng ngoài trời, treo quốc kỳ và bắn pháo hoa.

Năm 2026 đánh dấu kỷ niệm đặc biệt 250 năm ngày Quốc khánh Mỹ (4.7.1776 - 4.7.2026) và ngày này được nhiều người Mỹ quan tâm.

Cũng theo Timeanddate.com, ở một số quốc gia phương Tây, hôm nay là ngày lễ vui vẻ, ngày chiên trứng ở vỉa hè. Mặc dù nguồn gốc của ngày lễ không chính thức này vẫn chưa được biết rõ, nhưng rõ ràng người tạo ra ngày lễ muốn mọi người ra ngoài tận hưởng ánh nắng hè nóng bỏng và thân thiện với môi trường bằng cách nấu trứng bằng năng lượng mặt trời.

Lịch âm hôm nay 4.7: Dân gian quan niệm nên xuất hành, cầu tài gặp may mắn - Ảnh 1.

Đang vào giữa mùa hè ở Bắc bán cầu

ẢNH: TRỊNH CƯỜNG

Tên của ngày lễ này bắt nguồn từ câu tục ngữ "it’s so hot you could fry an egg on the sidewalk" (Tạm dịch: trời nóng đến nỗi bạn có thể chiên trứng trên vỉa hè). Nhiều nơi ở Bắc bán cầu vào thời điểm này trong năm đủ nóng để người ta có thể đập trứng trên vỉa hè và chiên.

"Thêm chút muối và tiêu, rồi chiên thêm thịt xông khói là bạn đã có một bữa sáng hoàn hảo! Tất nhiên, điều này chỉ là một cách ví von của ngày lễ này để chào đón mùa hè. Xin đừng ăn thức ăn được nấu trên vỉa hè!", Timeanddate.com chia sẻ.

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