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Đời sống Cộng đồng

Xem lịch hôm nay 2.7: 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác

Cao An Biên
Cao An Biên
Hôm nay 2.7 là ngày kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026). Lịch dương, lịch âm hôm nay có gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ năm, tròn 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác Hồ, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 180. Theo lịch âm hôm nay 2.7 là ngày 18 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Đinh Sửu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Xem lịch hôm nay: Tròn 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác - Ảnh 1.

Hôm nay tròn 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác

ẢNH: CAO AN BIÊN

Hôm qua, người Việt vừa đón tháng 7 dương lịch. Tháng này có 31 ngày, bắt đầu từ ngày 1.7 và kéo dài đến ngày 31.7.2026, nhằm ngày 18 tháng 6 âm lịch, còn gọi là ngày Bính Ngọ, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Môn. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 12 người Việt đón tiết Hạ chí, tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 21.6 và kết thúc vào ngày 6.7, khi tiết Tiểu thử tiếp nối.

Ngày 2.7 là ngày gì?

Ngày 2.7 là ngày đặc biệt được rất nhiều người Việt Nam quan tâm, chia sẻ vì là kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026).

Dịp này, TP.HCM tổ chức nhiều chuỗi hoạt động kỷ niệm. Đây không chỉ là dịp ôn lại dấu mốc lịch sử đặc biệt của thành phố mà còn khẳng định quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.HCM trong việc phát huy truyền thống năng động, sáng tạo, tiếp tục xây dựng TP.HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế và cực tăng trưởng của cả nước.

Xem lịch hôm nay: Tròn 50 năm thành phố Sài Gòn - Gia Định mang tên Bác - Ảnh 2.

TP.HCM tổ chức nhiều chuỗi hoạt động đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2.7.1976 - 2.7.2026)

ẢNH: CAO AN BIÊN

Trên thế giới, ngày 2.7 được nhiều người chú ý vì là ngày UFO thế giới (World UFO Day), theo Timeanddate.com. Ngày này được nhiều người trên thế giới kỷ niệm để khuyến khích tìm hiểu về các hiện tượng vật thể bay không xác định (UFO/UAP) và thúc đẩy việc công khai thông tin liên quan.

Mặc dù UFO thường được cho là những con tàu vũ trụ tinh vi của người ngoài hành tinh đến trái đất, thuật ngữ UFO có thể được dùng để chỉ bất kỳ loại vật thể hoặc hiện tượng nào chưa từng được quan sát trước đây trong một khu vực. Hầu hết các vụ nhìn thấy UFO đều có thể dễ dàng giải thích bằng các phương pháp khoa học.

Mặc dù vậy, UFO vẫn là chủ đề thường xuyên của các thuyết âm mưu trên toàn thế giới. Người ta tin rằng từ viết tắt - UFO - lần đầu tiên được Edward J. Ruppelt, một sĩ quan của Không quân Mỹ đặt ra vào những năm 1950, như một cách để thay thế các thuật ngữ phổ biến được sử dụng cho các vật thể không xác định trên bầu trời vào thời điểm đó. 

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