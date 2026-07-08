Lịch âm hôm nay 8.7: Ngày Quý Mùi 'cầu tài được tài'

Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 186. Theo lịch âm hôm nay 8.7 là ngày 24 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Quý Mùi, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 8.7 có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Thương. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành thì tuyệt vời, cầu tài thì được tài, mọi việc đều thuận lợi".

Theo lịch âm, hôm qua là một trong 2 ngày hiếm hoi trong năm Bính Ngọ người Việt đón ngày Ngọ, tháng Ngọ, năm Ngọ, là sự trùng hợp thú vị trong ngày tháng. Cách đây không lâu, vào ngày 25.6, tức ngày ngày 11 tháng 5 âm lịch, người Việt cũng vừa trải qua ngày Canh Ngọ, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ. Trong năm nay cũng chỉ có duy nhất 2 ngày có ngày Ngọ, tháng Ngọ, năm Ngọ theo lịch âm nói trên. Phải chờ tới 12 năm sau mới có lại ngày tương tự.

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 2 trong năm 2026 người Việt đón tiết Tiểu thử, tiết khí thứ 11 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 7.7, sau khi tiết Hạ chí vừa kết thúc và kết thúc vào ngày 22.7.

Ngày 8.7 là ngày gì đặc biệt?

Ở Việt Nam, 8.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, ngày này được nhiều người quan tâm vì là ngày Thế giới phòng chống dị ứng (World Allergy Day), theo chuyên trang Internationaldays.

Ngày này được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức về các bệnh dị ứng, cách phòng ngừa và điều trị, do các tổ chức chuyên ngành dị ứng trên thế giới khởi xướng.

Theo Timeanddate.com ở phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày trò chơi điện tử. Ngày này được tổ chức vào ngày 8.7 hằng năm để tôn vinh nghệ thuật và khoa học đằng sau các trò chơi điện tử, đồng thời đánh giá cao các kỹ năng cần thiết để chơi chúng.

Trò chơi điện tử trở thành một phần của văn hóa đại chúng vào những năm 1970 và 1980 khi công nghệ để tạo ra và chơi trò chơi trở nên dễ tiếp cận và giá cả phải chăng. Một trong những trò chơi điện tử thùng đầu tiên trở nên phổ biến trên toàn thế giới là Pong của Atari. Được phát hành vào năm 1972, Pong dựa trên môn quần vợt.

Ngày nay, những tiến bộ công nghệ đã cách mạng hóa cả khoa học và nghệ thuật của trò chơi điện tử. Giờ đây, mọi người không chỉ có thể chơi trò chơi điện tử trên máy chơi game và máy tính mà còn có thể chơi trên điện thoại di động và máy tính bảng cầm tay.

Ở phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày trò chơi điện tử ẢNH: AI

Ngày 8.7 là ngày Toán học 2.0. Đây là ngày để nhắc nhở bản thân rằng toán học không chỉ là môn học nhàm chán mà bạn ghét cay ghét đắng thời đi học. Thế giới vận hành dựa trên các con số và toán học.

Timeanddate.com cho biết ngày lễ không chính thức này được cho là bắt nguồn từ năm 2009 và là một lễ kỷ niệm toán học và công nghệ. Sự kiện này quy tụ các nhà toán học, nhà sáng tạo, nhà giáo dục và các nhà hoạch định chính sách trên toàn thế giới và nhằm mục đích nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của kiến thức và giáo dục toán học.

