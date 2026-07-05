Lịch âm hôm nay là ngày Canh Thìn, dương lịch 5.7 có ngày lạ

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 183. Theo lịch âm hôm nay 5.7 là ngày 21 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Canh Thìn, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay là ngày Canh Thìn, có gì cần lưu ý? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Tặc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành xấu, cầu tài không được, đi đường dễ mất cắp, mọi việc đều rất xấu".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 15 người Việt đón tiết Hạ chí, tiết khí thứ 10 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 21.6 và kết thúc vào ngày 6.7, khi tiết Tiểu thử tiếp nối.

Hôm nay 5.7 là ngày gì?

Ở Việt Nam, hôm nay 5.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên ở phương Tây, ngày này được nhiều người quan tâm vì là ngày lạ, một ngày lễ vui vẻ dành cho những người nghiện công việc.

Theo Timeanddate.com, ở Mỹ, ngày 5.7 hằng năm là ngày của những người nghiện công việc, một ngày dành riêng cho những người dành toàn bộ thời gian cho công việc và có xu hướng bỏ bê những hoạt động khác trong cuộc sống.

Ngày lễ không chính thức này nhằm nâng cao nhận thức về thực tế rằng làm việc quá sức mà không có thời gian nghỉ ngơi có thể gây hại cho sức khỏe tinh thần và thể chất của người lao động.

Ngày này khuyến khích những người nghiện công việc thay đổi lối sống để họ dành sự quan tâm ngang bằng với công việc cho các khía cạnh khác trong cuộc sống. Nếu trong cuộc sống của bạn có người nghiện công việc, hãy đề nghị họ nghỉ một ngày và đưa họ đi làm điều gì đó vui vẻ. Có thể là một chuyến đi đến công viên giải trí hoặc một chuyến leo núi chẳng hạn.

Ngày 5.7 khuyến khích mọi người dành nhiều thời gian hơn cho bản thân bên cạnh công việc ẢNH MINH HỌA: CAO AN BIÊN

Hãy nấu một bữa ăn ngon cho người thân yêu nghiện công việc của bạn và chia sẻ với họ về những khó khăn khi làm việc suốt ngày đêm. Nếu bạn là người nghiện công việc, hãy nghỉ một ngày để xem xét lại cuộc sống của mình và dành thời gian cho bản thân.

"Workaholic" là một từ ghép, một danh từ chỉ những người nghiện công việc. Thuật ngữ này lần đầu tiên được sử dụng rộng rãi để chỉ những người làm việc quá mức vào cuối những năm 1960.