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Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay 9.7: Dân gian quan niệm hành sự cẩn trọng, cần chú ý gì?

Cao An Biên
Cao An Biên
Hôm nay 9.7 là ngày gì mà nhiều người quan tâm, chia sẻ? Theo lịch âm hôm nay, dân gian quan niệm cần cẩn trọng trong mọi việc vào ngày Thiên Đạo, vì sao?

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 187. Theo lịch âm hôm nay 9.7 là ngày 25 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Thân, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 9.7: Dân gian quan niệm hành sự cẩn trọng, cần chú ý gì? - Ảnh 1.

Lịch âm hôm nay 9.7 có gì cần lưu ý?

ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Đạo. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành cầu tài nên tránh, dù được cũng rất tốn kém, thất lý mà thua".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 3 trong năm 2026 người Việt đón tiết Tiểu thử, tiết khí thứ 11 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 7.7, sau khi tiết Hạ chí vừa kết thúc và kết thúc vào ngày 22.7 tới đây.

Ngày 9.7 là ngày gì đặc biệt?

Ở Việt Nam, 9.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên ngày này được nhiều người quan tâm vì là ngày Truyền thống ngành du lịch Việt Nam. Ngày này là dịp quan trọng để nhìn lại, tôn vinh những thành tựu của ngành du lịch Việt Nam.

Ngày 9.7.1960, Thủ tướng Chính phủ Phạm Văn Đồng đã ký Nghị định số 26 CP về việc thành lập Công ty du lịch Việt Nam, là công ty trực thuộc Bộ Ngoại thương, bất chấp những khó khăn của chiến tranh và thiếu thốn cơ sở vật chất.

Từ đó ngày 9.7 hằng năm được chọn là ngày của du lịch Việt Nam nhằm ghi nhớ thời khắc lịch sử này, không ngừng trau dồi, phát triển để từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Lịch âm hôm nay 9.7: Dân gian quan niệm hành sự cẩn trọng, cần chú ý gì? - Ảnh 2.

Hôm nay đánh dấu kỷ niệm 66 năm ngày Truyền thống ngành du lịch Việt Nam (9.7.1960 - 9.7.2026)

ẢNH: B.C

66 năm qua, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, ngành du lịch luôn năng động, sáng tạo để phát triển, từng bước khẳng định vai trò, vị trí là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước ta ngày càng văn minh, giàu đẹp, đặc biệt trong giai đoạn cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình.

Trên thế giới, hôm nay là ngày Quốc tế tiêu hủy vũ khí hạng nhẹ (International Small Arms Destruction Day). Ngày ngày được Liên Hiệp Quốc phát động nhằm nâng cao nhận thức về việc thu gom và tiêu hủy vũ khí hạng nhẹ trái phép, góp phần giảm bạo lực và xung đột.

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