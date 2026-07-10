Lịch âm hôm nay 10.7 dân gian quan niệm 'cầu được ước thấy', dương lịch có ngày lạ

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 188. Theo lịch âm hôm nay 10.7 là ngày 26 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Ất Dậu, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Hôm nay là ngày 10.7, theo lịch âm là ngày gì? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Môn. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành làm mọi việc đều vừa ý, cầu được ước thấy mọi việc đều thành đạt".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 4 trong năm 2026 người Việt đón tiết Tiểu thử, tiết khí thứ 11 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 7.7, sau khi tiết Hạ chí vừa kết thúc và kết thúc vào ngày 22.7 tới đây.

Ngày 10.7 là ngày gì đặc biệt?

Ở Việt Nam, 10.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, đặc biệt ở phương Tây, hôm nay được nhiều người quan tâm vì là một ngày lễ vui vẻ độc lạ, ngày dã ngoại của những chú gấu bông.

Theo chuyên trang Timeanddate.com, nếu bạn có con nhỏ, hãy dẫn chúng cùng những chú gấu bông của mình đi dã ngoại vào ngày 10.7, vào ngày dã ngoại của những chú gấu bông.

Được tổ chức chủ yếu ở Mỹ, Canada, Úc và một số vùng của châu Âu, nguồn gốc của ngày lễ không chính thức này vẫn chưa được biết rõ. Mục đích của ngày lễ cũng không rõ ràng.

Hôm nay là ngày dã ngoại của những chú gấu bông ẢNH: CAO AN BIÊN

Có thể những người sáng tạo ẩn danh muốn các bậc phụ huynh khuyến khích sự sáng tạo ở con cái bằng cách đưa con đi dã ngoại ngoài trời đầy thú vị cùng với gấu bông và các đồ chơi nhồi bông khác.

Ngày 10.7 cũng là ngày kỷ niệm Clerihew, một thể thơ do nhà văn người Anh Edmund Clerihew Bentley sáng tác. Để kỷ niệm ngày sinh của Bentley, ngày lễ không chính thức này khuyến khích mọi người đọc và viết theo hình thức "clerihews" đặc trưng của riêng họ.

"Clerihew" là thơ tiểu sử, một bài gồm 4 dòng, thường đề cập đến và chế giễu một người nổi tiếng. Dòng đầu tiên luôn bao gồm tên của nhân vật. Bài thơ không có nhịp điệu hay độ dài dòng cố định.