Lịch âm hôm nay 17.7: Ngày Nhâm Thìn cần đặc biệt lưu ý

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 195. Theo lịch âm hôm nay 17.7 là ngày 4 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Nhâm Thìn, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay là ngày Nhâm Thìn ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Bạch Hổ Kiếp. Dân gian quan niệm đây là ngày rất xấu, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công, rất xấu trong mọi việc".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 11 trong năm 2026 người Việt đón tiết Tiểu thử, tiết khí thứ 11 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 7.7, sau khi tiết Hạ chí vừa kết thúc và kết thúc vào ngày 22.7 tới đây.

Ngày 17.7 là ngày gì đặc biệt?

Ở Việt Nam, 16.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên, hôm nay được nhiều người chú ý vì đánh dấu kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (17.7.1956 - 17.7.2026).

Ngày 17.7.1956, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ra quyết định thành lập Ban xây dựng Bảo tàng Quân đội. Ngày 4.12.2002, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 1155/QĐ-TTg đổi tên thành Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Hiện nay, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam là một trong những bảo tàng quốc gia có số lượng hiện vật và số lượng khách tham quan đông nhất. Thông qua những hiện vật gốc trung thực, độc đáo, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam trở thành một trung tâm văn hóa, lịch sử, một địa điểm hấp dẫn đối với khách tham quan nghiên cứu về lịch sử quân sự Việt Nam.

Trên thế giới, hôm nay là ngày lễ vui vẻ, ngày Emoji thế giới. Theo Timeanddate.com, ngày này được tổ chức hằng năm vào ngày 17.7 nhằm tôn vinh các biểu tượng cảm xúc.

Hôm nay là ngày lễ vui vẻ, ngày Emoji thế giới ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Ngày lễ này được Jeremy Burge tạo ra vào năm 2014 như một cách để tôn vinh biểu tượng cảm xúc và phổ biến việc sử dụng chúng. Burge là người sáng lập Emojipedia, một trang web tham khảo về biểu tượng cảm xúc.

Emoji là những hình ảnh đồ họa thể hiện cảm xúc, ý tưởng và suy nghĩ. Là một phát minh của Nhật Bản vào những năm 1990, chúng lần đầu tiên được giới thiệu ra thế giới vào năm 2011 bởi Apple trên điện thoại iPhone.

Từ "emoji" trong tiếng Nhật có nghĩa là ký tự hình ảnh hoặc chữ cái hình ảnh. Biểu tượng cảm xúc (emoji) giờ đây đã trở thành một phần không thể thiếu trong giao tiếp trực tuyến, hàng tỉ biểu tượng cảm xúc được gửi đi trên mạng xã hội và tin nhắn mỗi ngày. Một số biểu tượng cảm xúc được sử dụng rộng rãi nhất bao gồm khuôn mặt với nước mắt hạnh phúc, trái tim và khuôn mặt với đôi mắt hình trái tim.

Việc sử dụng rộng rãi biểu tượng cảm xúc trong giao tiếp trực tuyến hằng ngày đã khiến các chuyên gia ngôn ngữ học tin rằng biểu tượng cảm xúc có thể đang phát triển thành một loại ngôn ngữ mới.

Theo các chuyên gia, biểu tượng cảm xúc có thể rất tiện lợi và hiệu quả trong giao tiếp bằng văn bản, nơi mà cảm xúc và giọng điệu khó truyền tải hơn. Đồng thời, cũng có những lo ngại rằng biểu tượng cảm xúc có thể dẫn đến hiểu lầm, đặc biệt là khi mọi người hiểu biểu tượng cảm xúc theo cách khác nhau.