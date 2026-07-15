Lịch âm hôm nay 15.7: Ngày Canh Dần dân gian quan niệm 'xuất hành, cầu tài may mắn'

Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 193. Theo lịch âm hôm nay 15.7 là ngày 2 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Canh Dần, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Như vậy, hôm nay là ngày thứ 2 của tháng 6 âm lịch.

Lịch âm hôm nay 15.7 là ngày Canh Dần, có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Tháng Ất Mùi năm Bính Ngọ có 30 ngày, bắt đầu từ hôm qua và kết thúc vào ngày 13.8, khi tháng Bính Thân tiếp nối. Trong tháng này có ngày rất quan trọng trong Phật giáo, chính là ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo (19 tháng 6 âm lịch).

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Bạch Hổ Đầu. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 9 trong năm 2026 người Việt đón tiết Tiểu thử, tiết khí thứ 11 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 7.7, sau khi tiết Hạ chí vừa kết thúc và kết thúc vào ngày 22.7 tới đây.

Ngày 15.7 là ngày gì đặc biệt?

Ở Việt Nam, 15.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên, ngày này được nhiều người quan tâm vì là ngày Truyền thống lực lượng Thanh niên xung phong (15.7.1950 - 15.7.2026).

Ngày 15.7.1950, theo chỉ thị của Bác Hồ, Đoàn Thanh niên Cứu quốc Việt Nam thành lập Đội Thanh niên xung phong (TNXP) công tác Trung ương đầu tiên tại núi Hồng, H.Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên với 225 đội viên để phục vụ Chiến dịch Biên giới.

Trong khi đó, trên thế giới, đây là ngày được quan tâm, ngày Kỹ năng thanh niên thế giới (World Youth Skills Day), theo nationaldaycalendar.com.

Ngày này khuyến khích giới trẻ bắt đầu trau dồi các kỹ năng để đạt được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Ngày Kỹ năng thanh niên thế giới nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng thiếu kỹ năng cản trở giới trẻ tìm được việc làm.

Ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày kẹo dẻo hình sâu (Gummi Worm Day). Theo Timeanddate.com, ngày này được tổ chức hằng năm vào ngày 15.7 nhằm kỷ niệm và tôn vinh những món kẹo dẻo hình sâu. Những viên kẹo dẻo đầu tiên được tạo ra vào năm 1922 bởi một công ty sản xuất kẹo của Đức có tên là Haribo. Chúng có hình dạng con gấu và hiện nay được biết đến rộng rãi trên toàn thế giới với tên gọi kẹo dẻo hình gấu.