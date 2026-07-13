Lịch âm hôm nay 13.7: Ngày cuối cùng tháng Giáp Ngọ, người Việt cần lưu ý

Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 191. Theo lịch âm hôm nay 13.7 là ngày 29 tháng 5, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Tý, tháng Giáp Ngọ, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay ngày 13.7, có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thiên Tặc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành xấu, cầu tài không được, đi đường dễ mất cắp, mọi việc đều rất xấu".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 7 trong năm 2026 người Việt đón tiết Tiểu thử, tiết khí thứ 11 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 7.7, sau khi tiết Hạ chí vừa kết thúc và kết thúc vào ngày 22.7 tới đây.

Tháng 5 âm lịch bắt đầu từ ngày 15.6 và kéo dài tới ngày ngày mai 14.7 khi tháng Ất Mùi (tháng 6) tiếp nối. Ngày 14.7 theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Sửu, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Trong tháng Giáp Ngọ vừa qua có ngày tết Đoan Ngọ 2026, diễn ra vào mùng 5 tháng 5 âm lịch hằng năm. Năm nay, ngày này rơi vào ngày 19.6 dương lịch. Dân gian còn gọi ngày này là tết nửa năm, tết diệt sâu bọ.

Ngày 13.7 là ngày gì?

Ở Việt Nam, ngày 13.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên, trong lịch sử, ngày này diễn ra sự kiện được quan tâm. Ngày 13.7.1885, vua Hàm Nghi ra chiếu Cần Vương, kêu gọi nhân dân ra sức phò vua, cứu nước thoát khỏi cảnh ngoại xâm. Cả nước đã hưởng ứng chiếu Cần Vương.

Phong trào vũ trang chống Pháp do các sĩ phu dẫn đầu, sôi nổi khắp miền Trung với các cuộc khởi nghĩa của Phan Đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật, Mai Xuân Thưởng… Phong trào Cần Vương còn kéo dài đến hết thế kỷ 19.

Trong khi đó ở phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày thỏa sức thể hiện niềm đam mê công nghệ của bạn, theo chuyên trang Timeanddate.com. Ngày này được nhiều người Mỹ hưởng ứng.

"Làm một người đam mê công nghệ là điều đáng tự hào, cho dù đó là âm nhạc, trò chơi điện tử, truyện tranh, phim ảnh, kỹ thuật chế tác trang sức thời Phục Hưng hay thiên văn học. Vì vậy, hãy đón nhận niềm đam mê của bạn một cách cởi mở và thể hiện kiến thức của mình một cách tự hào!", Timeanddate.com nói về ngày này.

Theo nationaltoday.com, hôm nay là ngày Đá quốc gia (National Rock Day). Ngày này diễn ra vào ngày 13.7 hằng năm, khuyến khích mọi người khám phá những kỳ quan của địa chất.

"Hãy cùng tìm hiểu về sự đa dạng của các loại đá magma, trầm tích đã định hình nên hành tinh của chúng ta. Khám phá khoa học về thạch học, tìm kiếm những địa điểm khai thác đá thú vị và học hỏi về lịch sử kỳ diệu của trái đất", chuyên trang nói về những hoạt động của ngày này.