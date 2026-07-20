Lịch âm hôm nay 20.7: Ngày Ất Mùi, tháng Ất Mùi 'trăm sự như ý'

Dương lịch hôm nay là thứ hai, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 198. Theo lịch âm hôm nay 20.7 là ngày 7 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Ất Mùi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay là ngày Ất Mùi, tháng Ất Mùi, có gì thú vị? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Kiếp. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 14 trong năm 2026 người Việt đón tiết Tiểu thử, tiết khí thứ 11 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 7.7, sau khi tiết Hạ chí vừa kết thúc và kết thúc vào ngày 22.7 tới đây.

Ngày 20.7 là ngày gì đặc biệt?

Ở Việt Nam, 20.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên, hôm nay được nhiều người Việt quan tâm vì kỷ niệm 64 năm ngày Truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (20.7.1962 - 20.7.2026).

Trải qua chặng đường xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, sự phối hợp, hiệp đồng của các bộ, ban, ngành, địa phương và sự đùm bọc, giúp đỡ của nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ lực lượng Cảnh sát nhân dân luôn mưu trí, dũng cảm, tận tụy, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân, tích cực tham gia cứu hộ, cứu nạn quốc tế, được Đảng, Nhà nước, nhân dân, bạn bè quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Ở Mỹ, hôm nay là ngày lễ vui vẻ, ngày Khám phá vũ trụ. Theo Timeanddate.com, ngày này được tổ chức hằng năm nhằm ngày kỷ niệm chuyến bay có người lái đầu tiên lên mặt trăng.

Hôm nay là ngày Khám phá vũ trụ ẢNH: THANH TÙNG

Vào ngày 20.7.1969, các phi hành gia người Mỹ Neil Armstrong và Buzz Aldrin trở thành những người đầu tiên đặt chân lên bề mặt mặt trăng. Năm 1984, ngày này được Tổng thống Mỹ Ronald Reagan tuyên bố là ngày lễ.

Chuyến bay có người lái thứ 5 của chương trình Apollo của NASA, Apollo 11, được phóng từ Florida vào ngày 16.7. Nó trở về trái đất với 3 phi hành gia - Armstrong, Aldrin và Michael Collins vào ngày 24.7.

Ngày lễ này, đôi khi còn được gọi là ngày Mặt trăng, khuyến khích mọi người tìm hiểu thêm về khám phá vũ trụ. Nó nhằm mục đích truyền cảm hứng cho giới trẻ xem xét khoa học vũ trụ và khám phá vũ trụ như những nghề nghiệp tiềm năng.