Lịch âm hôm nay 18.7: Dân gian quan niệm không nên xuất hành

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 196. Theo lịch âm hôm nay 18.7 là ngày 5 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Quý Tỵ, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay là ngày Quý Tỵ, có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Huyền Vũ. Dân gian quan niệm đây là ngày xấu, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành thường gặp cãi cọ, gặp việc xấu, không nên đi".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 12 trong năm 2026 người Việt đón tiết Tiểu thử, tiết khí thứ 11 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 7.7, sau khi tiết Hạ chí vừa kết thúc và kết thúc vào ngày 22.7 tới đây.

Ngày 18.7 là ngày gì đặc biệt?

Ở Việt Nam, 18.7 không phải là ngày lễ lớn. Trên thế giới, ngày 18.7 được nhiều người quan tâm vì là ngày Quốc tế Nelson Mandela (Nelson Mandela International Day).

Theo Timeanddate.com, ngày Quốc tế Nelson Mandela được tổ chức vào ngày 18.7 hằng năm, nhằm tôn vinh những thành tựu của ông trong việc thúc đẩy giải quyết xung đột, dân chủ, nhân quyền, hòa bình và hòa giải.

Nelson Mandela sinh ra ở Transkei, Nam Phi, vào ngày 18.7.1918. Ông là một trong những nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc nổi tiếng nhất ở Nam Phi. Ông bị bỏ tù năm 1963 vì lãnh đạo phong trào giải phóng chống lại chế độ phân biệt chủng tộc và vì lập trường của ông về quyền con người được sống trong tự do.

Số tù nhân của Mandela là 466 và năm ông bị giam giữ là năm 1963 trên đảo Robben, ngoài khơi Cape Town, Nam Phi. Các tù nhân trên đảo Robben không bao giờ được gọi bằng tên mà bằng số hiệu và năm bị giam giữ, do đó, 46664 là số tù nhân của Nelson Mandela.

Việc ông được thả tự do vào năm 1990 đã làm dấy lên các cuộc tranh luận chính trị trong nước và góp phần vào quá trình chuyển đổi của Nam Phi hướng tới một nền dân chủ đa chủng tộc. Sau khi được trả tự do, Nelson Mandela tiếp tục giải quyết các vấn đề chủng tộc ở đất nước mình và ủng hộ các sáng kiến hòa giải.

Những nỗ lực của ông đã giúp ông đắc cử chức Tổng thống Nam Phi năm 1994. Ông giữ chức tổng thống cho đến năm 1999. Ông cũng đoạt giải Nobel Hòa bình cùng với một cựu tổng thống Nam Phi khác là Frederik Willem de Klerk vào năm 1993.

Ngày Quốc tế Nelson Mandela đầu tiên được tổ chức tại New York vào ngày 18.7.2009, nhưng nghị quyết của Liên Hiệp Quốc tuyên bố ngày này diễn ra muộn hơn vào cuối năm đó. Vào ngày 10.11.2009, Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua nghị quyết tuyên bố ngày 18.7 là ngày Quốc tế Nelson Mandela.

Ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày của những người đam mê bảo hiểm (Insurance Nerd Day). Đây là ngày lạ với nhiều người, nhằm tôn vinh ngành bảo hiểm và giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của bảo hiểm trong cuộc sống hằng ngày.

Theo Timeanddate.com, mặc dù bảo hiểm không làm giảm rủi ro, nhưng nó có thể giúp giảm thiểu tổn thất tài chính và khó khăn đi kèm với các sự kiện bất lợi không lường trước được.