Lịch âm hôm nay 16.7: Ngày Tân Mão nhiều thuận lợi

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 194. Theo lịch âm hôm nay 16.7 là ngày 3 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Tân Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Như vậy, hôm nay là ngày thứ 3 của tháng 6 âm lịch.

Lịch âm hôm nay 16.7 có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Bạch Hổ Kiếp. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng Nam và Bắc rất thuận lợi".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 10 trong năm 2026 người Việt đón tiết Tiểu thử, tiết khí thứ 11 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 7.7, sau khi tiết Hạ chí vừa kết thúc và kết thúc vào ngày 22.7 tới đây.

Ngày 16.7 là ngày gì đặc biệt?

Ở Việt Nam, 16.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên, hôm nay được nhiều người chú ý vì là ngày Truyền thống Học viện Phòng không - Không quân (16.7.1964 - 16.7.2026).

Ngày 16.7.1964, Bộ Quốc phòng ra Quyết định số 79/QĐ-QP tách hệ Cao xạ của Trường Sĩ quan Pháo binh, thành lập Trường Sĩ quan Cao xạ - đơn vị tiền thân của Học viện Phòng không - Không quân.

Hôm nay cũng là kỷ niệm 96 năm ngày Truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa (16.7.1930 - 16.7.2026). Trong lịch sử, ngày 16.7.1930, thực hiện chủ trương của Trung ương Đảng, với sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy lâm thời Khánh Hòa và Xứ ủy Nam Kỳ, Đảng bộ H.Tân Định đã vận động quần chúng nhân dân tiến hành cuộc biểu tình chính trị chống lại thực dân Pháp và phong kiến tay sai có quy mô lớn đầu tiên ở tỉnh Khánh Hòa và Nam Trung bộ giành thắng lợi.

Ngày 16.7 là ngày Rắn thế giới (World Snake Day) ẢNH: TỰ DO

Trên thế giới, ngày 16.7 là ngày Rắn thế giới (World Snake Day). Theo nationaldaycalendar.com, ngày này được tổ chức hằng năm nhằm kêu gọi nâng cao nhận thức về sự đa dạng các loài rắn trên toàn thế giới. Với khoảng 3.500 loài, việc tìm thấy một loài rắn khiến bạn thích thú hoặc chưa từng biết đến trước đây sẽ không khó.

Loài rắn nhỏ nhất thế giới là rắn chỉ Barbados. Loài rắn này nhỏ hơn cả giun đất, chỉ khoảng 10 cm. So với đó, loài rắn dài nhất là trăn gấm và loài nặng nhất là trăn anaconda xanh phương Bắc. Một loài rắn lục đặc biệt, rắn hổ lục Atheris hispida - một loài rắn lục sống trong bụi rậm - nổi bật trong các tác phẩm giả tưởng với cái đầu phủ vảy.