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Đời sống Cộng đồng

Lịch âm hôm nay 21.7: Ngày Bính Thân cần đặc biệt chú ý

Cao An Biên
Cao An Biên
Theo lịch âm hôm nay 21.7 là ngày Bính Thân, dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, cần chú ý. Dương lịch hôm nay là ngày gì đặc biệt?

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 199. Theo lịch âm hôm nay 21.7 là ngày 8 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Bính Thân, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 21.7: Ngày Bính Thân cần đặc biệt chú ý - Ảnh 1.

Theo lịch âm hôm nay 21.7 là ngày Bính Thân, dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, cần chú ý

ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Túc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có, kiện cáo cũng đuối lý".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 15 trong năm 2026 người Việt đón tiết Tiểu thử, tiết khí thứ 11 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 7.7, sau khi tiết Hạ chí vừa kết thúc và kết thúc vào ngày 22.7 tới đây.

Ngày 21.7 là ngày gì?

Ở Việt Nam, 21.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, hôm nay được nhiều người quan tâm vì là một ngày lễ vui vẻ, ngày đồ ăn vặt, theo Timeanddate.com.

Ngày này phổ biến ở Mỹ, được tổ chức vào ngày 21.7 hằng năm. Ngày này khuyến khích mọi người tạm gác chế độ ăn kiêng và thỏa sức thưởng thức tất cả các món ăn vặt không lành mạnh yêu thích mà không cần cảm thấy tội lỗi.

Thức ăn nhanh là thuật ngữ dùng để chỉ những thực phẩm có nhiều calo nhưng rất ít hoặc không có giá trị dinh dưỡng. Được phổ biến ở Mỹ vào những năm 1950, từ này được sử dụng rộng rãi cho các loại thực phẩm chế biến sẵn, có hàm lượng đường, chất béo và muối cao.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thỉnh thoảng ăn đồ ăn nhanh không gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe - chỉ khi bạn ăn đồ ăn nhanh trong phần lớn các bữa ăn thì chế độ ăn uống của bạn mới được coi là không lành mạnh.

Lịch âm hôm nay 21.7: Ngày Bính Thân cần đặc biệt chú ý - Ảnh 2.

Các nền văn hóa khác nhau có định nghĩa khác nhau về thức ăn nhanh

ẢNH: CAO AN BIÊN

Tiêu thụ một lượng lớn thực phẩm được coi là đồ ăn nhanh có thể dẫn đến một số vấn đề sức khỏe, bao gồm nguy cơ cao bị béo phì, tiểu đường và các vấn đề về tim mạch.

Các nền văn hóa khác nhau có định nghĩa khác nhau về thức ăn nhanh - những gì được coi là thức ăn nhanh ở nền văn hóa này có thể được xem là thực phẩm bổ dưỡng ở nền văn hóa khác. 

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