Lịch âm hôm nay 19.7: Ngày Giáp Ngọ 'cầu tài may mắn'; thế giới có ngày vui vẻ

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 197. Theo lịch âm hôm nay 19.7 là ngày 6 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Ngọ, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 19.7 là ngày Giáp Ngọ, có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Đầu. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành nên đi vào sáng sớm, cầu tài thắng lợi, mọi việc như ý".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 13 trong năm 2026 người Việt đón tiết Tiểu thử, tiết khí thứ 11 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này năm nay kéo dài từ ngày 7.7, sau khi tiết Hạ chí vừa kết thúc và kết thúc vào ngày 22.7 tới đây.

Ngày 19.7 là ngày gì đặc biệt?

Ở Việt Nam, 19.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên, hôm nay được nhiều người Việt quan tâm vì kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19.7.1946 - 19.7.2026).

Đây là dịp nhìn lại chặng đường 8 thập kỷ xây dựng, phát triển của hệ thống Thi hành án dân sự, đồng thời khẳng định quyết tâm tiếp tục đổi mới, hiện đại hóa, đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Được biết, ngày 19.7.1946 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh 130, là văn bản đầu tiên của chính quyền cách mạng có đề cập đến nhiệm vụ thi hành án và trực tiếp giao cho Thừa phát lại cùng Ban Tư pháp thực hiện, đánh dấu cột mốc lịch sử của Thi hành án dân sự.

Ở Mỹ, hôm nay là ngày lễ vui vẻ độc lạ, ngày lè lưỡi. Theo Timeanddate.com, nhiều nền văn hóa coi việc lè lưỡi trêu chọc người khác là một cử chỉ trẻ con, thô lỗ và xúc phạm. Trong những nền văn hóa này, khi trẻ em lè lưỡi trêu người lớn, đó được xem là hành vi thiếu lễ phép. Tuy nhiên, ở Tây Tạng, lè lưỡi lại được coi là một hình thức chào hỏi lịch sự.

Ở Mỹ, hôm nay là ngày tôn vinh món kem, món tráng miệng yêu thích của nhiều người ẢNH: CAO AN BIÊN

"Có thể người sáng lập ra ngày lễ không chính thức này đã tạo ra nó để khuyến khích mọi người vượt qua khó khăn và thử sức với những việc mà họ thấy khó thực hiện", Timeanddate.com cho biết.

Hôm nay cũng là ngày Kem. Được tổ chức hằng năm kể từ năm 1984 vào chủ nhật thứ ba của tháng 7 tại Mỹ, ngày lễ không chính thức này tôn vinh món tráng miệng yêu thích của mọi người.