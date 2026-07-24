Lịch âm hôm nay 24.7: Ngày Bạch Hổ Kiếp may mắn

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 205. Theo lịch âm hôm nay 24.7 là ngày 11 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Kỷ Hợi, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 24.7 có gì đặc biệt?

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Bạch Hổ Kiếp. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành, cầu tài được như ý muốn, đi hướng nam và bắc rất thuận lợi".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 2 tiết Đại thử, tiết khí thứ 12 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này chính thức bắt đầu vào hôm qua 23.7 và kết thúc vào ngày 8.8, đánh dấu thời tiết trở nên nóng oi bức vào mùa hè.

Ngày 24.7 là ngày gì?

Ở Việt Nam, 24.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, ngày này được nhiều người quan tâm vì là ngày Quốc tế tự chăm sóc bản thân (International Self-Care Day).

Theo chuyên trang Nationaldaycalendar.com, ngày này thúc đẩy việc chăm sóc bản thân như một nền tảng thiết yếu của chăm sóc sức khỏe tốt. Ngày này là lời nhắc nhở mọi người trên toàn thế giới hãy ưu tiên chăm sóc bản thân và xem đây một phần lối sống của mình.

Ngày này được tổ chức Tự chăm sóc quốc tế (IFS) thành lập vào năm 2011. IFS là một tổ chức từ thiện có trụ sở tại Vương quốc Anh với phạm vi hoạt động toàn cầu. Họ tin rằng một xã hội khỏe mạnh bắt đầu khi mỗi cá nhân trước tiên biết cách chăm sóc bản thân mình.

Hôm nay là ngày lễ vui vẻ, ngày Anh chị em họ ẢNH: CAO AN BIÊN

Theo Timeanddate.com, hôm nay cũng là ngày lễ vui vẻ ở Mỹ, ngày Anh chị em họ. Đây là một ngày lễ thường niên để tôn vinh mối quan hệ đặc biệt với những người anh chị em họ của mình.

"Nhìn chung, anh chị em họ là những người thân có chung nguồn gốc với chúng ta, mặc dù trong nhiều nền văn hóa, thuật ngữ này thường được dùng để chỉ con cái của các cô chú", chuyên gia thông tin.