Hôm nay 27 tết trùng với lễ tình nhân Valentine 2026: Nguồn gốc, ý nghĩa ngày này

Dương lịch hôm nay là thứ bảy cuối tuần, ngày 14.2 và là lễ tình nhân Valentine. Trong khi đó, theo lịch âm là ngày 27 tết, hay 27 tháng chạp (tháng 12 âm), đánh dấu giao thừa Tết Bính Ngọ 2026 cận kề.

Thời điểm này, mạng xã hội quan tâm tới ngày này, bày tỏ sự thích thú khi một ngày lễ có nguồn gốc từ phương Tây trùng với dịp tết cổ truyền của Việt Nam. Cư dân mạng xem đây là sự trùng hợp thú vị.

Theo chuyên gia lịch pháp, thông tin Valentine 2026 vào ngày 27 tết là bình thường trong âm lịch lẫn dương lịch. Năm 2029, ngày này thậm chí còn rơi vào ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Kỷ Dậu.

Bạn có biết nguồn gốc ngày lễ tình nhân Valentine?

Timeanddate.com cho hay Ngày lễ tình nhân được tổ chức vào ngày 14.2 dương lịch hằng năm như một dịp để thể hiện tình yêu và sự trìu mến dưới nhiều hình thức. Ngày lễ này được kỷ niệm rộng rãi với những tấm thiệp, quà tặng và những hoạt động, sự quan tâm đầy tình cảm khác.

Ngày lễ tình nhân, thường được gọi là ngày Valentine được tổ chức hằng năm vào ngày 14.2 tại Mỹ và nhiều quốc gia khác. Ngày này cũng trở nên phổ biến ở Việt Nam thời điểm hiện tại.

Nguồn gốc của ngày lễ này theo Timeanddate.com có thể bắt nguồn từ ít nhất hai nhân vật tên Valentine, bao gồm Thánh Valentine của Rome là một linh mục La Mã và Thánh Valentine của Terni. Cả hai đều được cho là đã bị hành quyết vào thế kỷ thứ 3 dưới thời hoàng đế Claudius II.

Ngày Lễ tình nhân được nhiều người Việt Nam yêu thích ẢNH: DƯƠNG LAN

Theo truyền thuyết, Valentine đã gửi một bức thư cho con gái của người cai ngục, ký tên “From your Valentine,” (Tạm dịch: Từ Valentine của em), tạo nên một cụm từ vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.

Vào thời trung cổ, các nhà văn như Geoffrey Chaucer đã góp phần gắn kết ngày Valentine với tình yêu lãng mạn. Vào thế kỷ 19, Esther Howland ở Worcester, Massachusetts, được nhiều người gọi là người sáng tạo ra ngày Valentine ở Mỹ, đã phổ biến những tấm thiệp Valentine trang trí ở Mỹ, đặt nền móng cho ngành công nghiệp thiệp và quà tặng phát triển mạnh mẽ ngày nay.

Các biểu tượng của ngày này gồm: Trái tim - biểu tượng kinh điển của tình yêu và sự trìu mến; Cupid - vị thần tình yêu của La Mã, thường được miêu tả với cung tên; Hoa hồng, đặc biệt là hoa hồng đỏ - tượng trưng cho tình yêu, sự lãng mạn và đam mê; Socola - thường được đựng trong hộp hình trái tim…