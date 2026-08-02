Hôm nay 2.8 là ngày gì được nhiều người quan tâm? Theo lịch âm cần thận trọng

Dương lịch hôm nay là chủ nhật, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 214. Theo lịch âm hôm nay 2.8 là ngày 20 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Mậu Thân, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay, 2.8 là ngày gì? ẢNH: AI

Hôm qua, người Việt vừa đón tháng 8 dương lịch, cũng là ngày 19 tháng 6 âm lịch, ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo.

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Bạch Hổ Túc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công, rất xấu trong mọi việc".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 10 người Việt đón tiết Đại thử, tiết khí thứ 12 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này chính thức bắt đầu vào ngày 23.7 và kết thúc vào ngày 8.8, đánh dấu thời tiết trở nên nóng oi bức vào mùa hè.

Ngày 2.8 dương lịch là ngày gì đặc biệt?

Ở Việt Nam, ngày 2.8 hằng năm được biết đến là kỷ niệm là ngày thành lập Trung đoàn 196 Hải quân (2.8.1996 - 2.8.2026).

Ngày 2.8 cũng là ngày Truyền thống Ngành quản lý Nhà nước về tôn giáo (2.8.1955 - 2.8.2026). Theo Nghị định số 566/NĐ-TTg của Chính phủ đã thành lập Ban Tôn giáo trực thuộc Phủ Thủ tướng (tiền thân của Ban Tôn giáo Chính phủ ngày nay).

Ngày 27.5.2005, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 445/QĐ-TTg về việc hằng năm lấy ngày 2.8 là ngày Truyền thống ngành Quản lý Nhà nước về tôn giáo.

Ở nhiều quốc gia, hôm nay là ngày chị em gái ẢNH: B.C

Ở phương Tây, hôm nay là ngày lễ vui vẻ, ngày chị em gái, theo Timeanddate.com. Ngày này được tổ chức hằng năm vào chủ nhật đầu tiên của tháng 8 ở nhiều quốc gia.

Ngày lễ không chính thức này tôn vinh mối liên kết bền chặt của mỗi người với chị em gái của mình. Ngày này khuyến khích mọi người kỷ niệm mối quan hệ đặc biệt giữa họ và chị em gái của mình.

Đây là ngày để bạn ghi nhận niềm vui và tình yêu thương mà chị/em gái bạn mang đến cho cuộc sống của bạn và để đối phương biết rằng bạn trân trọng tất cả những gì họ làm cho bạn.