Hôm nay ngày cuối cùng tháng 7: Ngày 31.7 là ngày gì?

Dương lịch hôm nay là thứ sáu, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 212. Theo lịch âm hôm nay 31.7 là ngày 18 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Bính Ngọ, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Hôm nay là ngày cuối cùng tháng 7 dương lịch. Lịch âm hôm nay 31.7 có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Bạch Hổ Đầu. Dân gian quan niệm đây là ngày đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành, cầu tài đều được, đi đâu đều thông đạt cả".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 9 người Việt đón tiết Đại thử, tiết khí thứ 12 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này chính thức bắt đầu vào ngày 23.7 và kết thúc vào ngày 8.8, đánh dấu thời tiết trở nên nóng oi bức vào mùa hè.

Hôm nay 31.7 có gì đặc biệt?

Ở Việt Nam, hôm nay được nhiều người Việt quan tâm vì là kỷ niệm 77 năm ngày Truyền thống Bộ Tham mưu, Binh chủng Thông tin liên lạc (31.7.1949 - 31.7.2026).

Cách đây 77 năm, ngày 31.7.1949, Cục Thông tin liên lạc, tiền thân của Bộ tham mưu, Binh chủng thông tin liên lạc ra đời. Vào ngày này, tại Định Hóa, Thái Nguyên, Cục Thông tin liên lạc thuộc Bộ Tổng tư lệnh Quốc gia và Dân quân, tự vệ Việt Nam được thành lập theo Nghị định số 123/NĐ của Bộ trưởng Bộ quốc phòng, Tổng tư lệnh.

Hôm nay là ngày Kiểm lâm thế giới ẢNH: B.C

Trên thế giới, hôm nay là ngày Kiểm lâm thế giới (World Ranger Day). Theo Timeanddate.com, ngày này được tổ chức vào 31.7 hằng năm nhằm tôn vinh những kiểm lâm viên trên toàn thế giới vì những đóng góp trong công tác bảo vệ rừng, động vật hoang dã và đa dạng sinh học, đồng thời tưởng nhớ những người đã hy sinh hoặc bị thương khi làm nhiệm vụ.

Ở Mỹ, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày nhạc cụ độc đáo. Ngày này để tôn vinh những nhạc cụ kỳ lạ, hiếm, mang tính thử nghiệm và không phổ biến trong cuộc sống hằng ngày.

Trong suốt lịch sử loài người, các nhạc sĩ luôn cố gắng vượt qua giới hạn của âm thanh và âm nhạc bằng cách phát minh ra những phương pháp sáng tạo mới mẻ và đột phá hơn. Ngày hội này nhằm khuyến khích mọi người không chỉ học chơi một số nhạc cụ hiếm gặp này mà còn đóng góp vào thế giới âm nhạc bằng cách tự chế tạo nhạc cụ của riêng mình.