Lịch âm hôm nay 30.7: Lưu ý ngày Chu Tước

Dương lịch hôm nay là thứ năm, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 211. Theo lịch âm hôm nay 30.7 là ngày 17 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Ất Tỵ, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay 30.7 có gì đặc biệt? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Chu Tước. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành, cầu tài đều xấu, hay mất của, kiện cáo thua vì đuối lý".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 8 người Việt đón tiết Đại thử, tiết khí thứ 12 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này chính thức bắt đầu vào ngày 23.7 và kết thúc vào ngày 8.8, đánh dấu thời tiết trở nên nóng oi bức vào mùa hè.

Hôm nay 30.7 có gì đặc biệt?

Ở Việt Nam, ngày 30.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, hôm nay được nhiều người quan tâm vì là ngày Thế giới phòng chống buôn người (World Day Against Trafficking in Persons).

Theo Timeanddate.com, năm 2013, các quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc đã thông qua một nghị quyết chỉ định ngày 30.7 hằng năm là ngày Thế giới phòng chống buôn người.

Liên Hiệp Quốc tuyên bố rằng ngày này là cần thiết để nâng cao nhận thức về tình hình của các nạn nhân buôn bán người và để thúc đẩy cũng như bảo vệ quyền của họ.

Kế hoạch hành động toàn cầu chống buôn bán người được thông qua năm 2010 và kêu gọi các chính phủ trên toàn thế giới thực hiện các biện pháp phối hợp và nhất quán để dẹp nạn buôn bán người dưới mọi hình thức.

Kế hoạch của Liên Hiệp Quốc kêu gọi tích hợp cuộc chiến chống buôn bán người vào các chương trình rộng lớn hơn của Liên Hiệp Quốc nhằm thúc đẩy phát triển và tăng cường an ninh trên toàn thế giới.

Hôm nay cũng là ngày Quốc tế hữu nghị (International Day of Friendship). Timeanddate.com cho biết đây là một ngày kỷ niệm do Liên Hiệp Quốc khởi xướng nhằm thúc đẩy tình hữu nghị giữa các cá nhân, cộng đồng và quốc gia như một nền tảng cho hòa bình. Sự kiện được tổ chức hằng năm vào 30.7 và khuyến khích các hoạt động tăng cường đối thoại, sự tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau.