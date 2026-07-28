Lịch âm hôm nay 28.7: Rằm tháng 6 là ngày 'rất đẹp', ngày này nên làm gì?

Dương lịch hôm nay là thứ ba, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 209. Theo lịch âm hôm nay 28.7 là ngày 15 tháng 6, tức ngày rằm tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Quý Mão, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Theo lịch âm hôm nay 28.7 là ngày 15 tháng 6, tức ngày rằm tháng 6 ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Kiếp. Dân gian quan niệm đây là ngày rất đẹp, thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "xuất hành 4 phương, 8 hướng đều tốt, trăm sự được như ý".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 6 người Việt đón tiết Đại thử, tiết khí thứ 12 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này chính thức bắt đầu vào ngày 23.7 và kết thúc vào ngày 8.8, đánh dấu thời tiết trở nên nóng oi bức vào mùa hè.

Hôm nay 28.7 có gì đặc biệt?

Theo âm lịch, tháng này là tháng Ất Mùi (tháng 6) năm Bính Ngọ có 30 ngày, bắt đầu từ ngày 14.7 và kết thúc vào ngày 13.8, khi tháng Bính Thân tiếp nối. Trong tháng này có ngày đáng lưu ý là ngày rằm tháng 6. Bên cạnh đó, còn có rất quan trọng trong Phật giáo, chính là ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo (19 tháng 6 âm lịch).

Ít ngày tới, ngày này sẽ diễn ra. Ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo là ngày tưởng nhớ vị bồ tát gần gũi với chúng sinh, nhắc nhở Phật tử sống lương thiện, không oán thù, luôn bao dung để bản thân tốt đẹp hơn mỗi ngày.

Ở Việt Nam, ngày 28.7 cũng được rất nhiều người quan tâm, chia sẻ vì là kỷ niệm 97 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2026). Cách đây 94 năm, ngày 28.7.1929, Tổng Công Hội đỏ Bắc kỳ được thành lập, là tiền thân của tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Sau rằm tháng 6 âm lịch là ngày Ngày vía Bồ tát Quán Thế Âm thành đạo (19 tháng 5) ẢNH: ĐINH THANH (XÌ THANH)

Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng đối với quá trình đấu tranh, phát triển của phong trào công nhân Việt Nam, là hạt nhân vận động, tập hợp giai cấp công nhân đi dưới ngọn cờ cách mạng vinh quang của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trên thế giới, hôm nay là ngày Thế giới phòng chống viêm gan (World Hepatitis Day). Theo Timeanddate.com, ngày này được tổ chức vào 28.7 hằng năm nhằm nâng cao nhận thức về bệnh viêm gan và thúc đẩy phòng ngừa, điều trị.

Theo WHO, chủ đề ngày Thế giới phòng chống viêm gan 2026 là “Viêm gan: Hãy cùng nhau phá bỏ nó”, là lời kêu gọi loại bỏ những rào cản ngăn cách mọi người với các dịch vụ có thể cứu sống họ. Virus viêm gan vẫn là nguyên nhân chính gây ra bệnh này, bệnh có thể phòng ngừa được trên toàn thế giới.