Lịch âm hôm nay 25.7: Cẩn trọng ngày Canh Tý, cần lưu ý gì?

Dương lịch hôm nay là thứ bảy, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 206. Theo lịch âm hôm nay 25.7 là ngày 12 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Canh Tý, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ.

Lịch âm hôm nay là ngày Canh Tý, dân gian quan niệm cần thận trọng ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Bạch Hổ Túc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "cấm đi xa, làm việc gì cũng không thành công, rất xấu trong mọi việc".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 3 người Việt đón tiết Đại thử, tiết khí thứ 12 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này chính thức bắt đầu vào ngày 23.7 và kết thúc vào ngày 8.8, đánh dấu thời tiết trở nên nóng oi bức vào mùa hè.

Ngày 25.7 là ngày gì?

Ở Việt Nam, 25.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, ngày này được nhiều người quan tâm vì là ngày Thế giới phòng chống đuối nước (World Drowning Prevention Day).

Theo Timeanddate.com, ngày này được Liên Hiệp Quốc chọn nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa đuối nước và thúc đẩy các biện pháp bảo vệ an toàn dưới nước.

Theo tổ chức WHO, mỗi năm có hơn 300.000 người thiệt mạng do đuối nước - trung bình 30 người mỗi giờ và gần 1/4 trong số đó là trẻ em dưới 5 tuổi. Trên toàn cầu, đây là 1 trong 10 nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em từ 5 đến 14 tuổi.

Hôm nay là ngày Thế giới phòng chống đuối nước (World Drowning Prevention Day) ẢNH: CAO AN BIÊN

Hơn 90% các trường hợp chết đuối xảy ra ở sông, hồ, giếng, bể chứa nước sinh hoạt và bể bơi tại các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình, trong đó trẻ em và thanh thiếu niên ở khu vực nông thôn bị ảnh hưởng nhiều hơn. Chủ đề của ngày Thế giới phòng chống đuối nước năm 2026 là “Đoàn kết để thay đổi cục diện”.

Ngày 25.7 hôm nay cũng là ngày Thế giới của các chuyên gia phôi học (World Embryologist Day). Ngày này kỷ niệm sự ra đời của em bé đầu tiên trên thế giới được thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) vào ngày 25.7.1978, tôn vinh những đóng góp của các chuyên gia trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản.