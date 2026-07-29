Hôm nay ngày 29.7 là ngày gì mà nhiều người đặc biệt quan tâm?

Dương lịch hôm nay là thứ tư, đánh dấu năm 2026 trải qua ngày thứ 210. Theo lịch âm hôm nay 29.7 là ngày 16 tháng 6, theo cách gọi can chi là ngày Giáp Thìn, tháng Ất Mùi, năm Bính Ngọ. Hôm qua, người Việt vừa trải qua ngày rằm tháng 6 âm lịch.

Theo lịch âm hôm nay, ngày 29.7 có gì cần lưu ý? ẢNH: AI

Theo lịch vạn niên, hôm nay là ngày Thanh Long Túc. Dân gian quan niệm đây không phải là ngày đẹp, không thích hợp để xuất hành, khởi sự việc lớn khi nhiều người cho rằng ngày này "đi xa không nên, xuất hành xấu, tài lộc không có, kiện cáo cũng đuối lý".

Về góc độ tiết khí, hôm nay là ngày thứ 7 người Việt đón tiết Đại thử, tiết khí thứ 12 trong 24 tiết khí của năm. Tiết khí này chính thức bắt đầu vào ngày 23.7 và kết thúc vào ngày 8.8, đánh dấu thời tiết trở nên nóng oi bức vào mùa hè.

Hôm nay 29.7 có gì đặc biệt?

Ở Việt Nam, ngày 29.7 không phải là ngày lễ lớn. Tuy nhiên trên thế giới, hôm nay được nhiều người quan tâm vì là ngày Quốc tế về bảo tồn hổ (International Tiger Day).

Theo nationaltoday.com, ngày Quốc tế về bảo tồn hổ được tổ chức vào ngày 29.7 hằng năm nhằm kêu gọi sự ủng hộ toàn cầu trong việc bảo vệ loài vật nổi tiếng này.

Sự kiện quan trọng này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết về bảo tồn hổ và bảo vệ môi trường sống của chúng. Ngày này khuyến khích mọi người khám phá những cách thức để tham gia, ủng hộ việc hỗ trợ các nỗ lực chống săn trộm đến việc vận động thành lập các khu bảo tồn và giúp đảm bảo một tương lai nơi hổ phát triển mạnh mẽ.

Ngày Quốc tế về bảo tồn hổ được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2010 sau khi người ta phát hiện ra rằng 97% số lượng hổ hoang dã đã biến mất trong thế kỷ trước, chỉ còn lại khoảng 3.000 con.

Việc hổ đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng không phải là điều mới mẻ và ngày Quốc tế về bảo tồn hổ nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng suy giảm số lượng này. Mất môi trường sống, biến đổi khí hậu, săn bắn và săn trộm chỉ là một số yếu tố gây ra sự suy giảm quần thể hổ. Cùng với việc bảo tồn loài này, ngày này cũng nhằm mục đích bảo vệ và mở rộng môi trường sống của chúng.

Hôm nay là ngày Quốc tế bảo tồn hổ ẢNH: NVCC

Theo Timeanddate.com, ở phương Tây, hôm nay là một ngày lễ vui vẻ, ngày lasagna. Món ăn có nguồn gốc từ Ý này được làm từ nhiều lớp bột mì, nước xốt, rau củ và thịt.

Có nhiều giả thuyết về việc món lasagna trở thành một trong những món ăn truyền thống của Ý như thế nào. Theo một giả thuyết, lasagna đến Ý thông qua Hy Lạp. Từ lasagna gần giống với từ lasana trong tiếng Hy Lạp, có nghĩa là giá đỡ nồi.

Một giả thuyết khác cho rằng món ăn này có nguồn gốc từ một món ăn của Anh có tên là Loseyn. Dù lasagna có nguồn gốc từ đâu đi nữa, rõ ràng là việc thêm xốt cà chua vào món ăn này chỉ xuất hiện vào cuối những năm 1500.