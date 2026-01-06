Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Hôm nay U.23 Việt Nam gặp Jordan: Thi đấu chặt chẽ chờ cơ hội tạo bất ngờ
Video Thể thao

Quỳnh Phương
Quỳnh Phương
06/01/2026 12:15 GMT+7

Trận ra quân bảng A VCK U.23 châu Á 2026 gặp U.23 Jordan là phép thử lớn cho U.23 Việt Nam. Đối thủ được đánh giá cao hơn nhưng thầy trò HLV Kim Sang-sik hoàn toàn có khả năng tạo bất ngờ.

Trên trang chủ Liên đoàn Bóng đá Jordan, HLV Omar Najhi khẳng định đội bóng của ông đã hoàn tất khâu chuẩn bị và hướng đến mục tiêu giành trọn 3 điểm ngay trận ra quân. Cầu thủ Amin Al-Shanaineh cũng nhấn mạnh quyết tâm cao độ của toàn đội trong trận mở màn.

Dù vậy, theo the-AFC.com, việc U.23 Jordan muốn thắng nhanh U.23 Việt Nam không phải nhiệm vụ đơn giản. Trang chủ Liên đoàn Bóng đá châu Á cho rằng cục diện trận đấu cân bằng hơn nhiều so với những đánh giá ban đầu, thậm chí khả năng bất ngờ hoàn toàn có thể xảy ra.

Một trong những điểm tựa đáng chú ý của U.23 Việt Nam là sự gắn kết. Đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã tập trung, rèn giũa lối chơi cùng nhau suốt 2 tháng và vừa giành HCV SEA Games 33 tại Thái Lan. Theo the-AFC.com, nền tảng này mang lại lợi thế không nhỏ cho một tập thể giàu tham vọng và quen với áp lực giải đấu.

Xét về lịch sử, U.23 Jordan từng thắng U.23 Việt Nam 3-1 tại giải U.23 châu Á 2016, trong khi lần gặp năm 2020 kết thúc với tỷ số hòa 0-0. Tuy nhiên, U.23 Jordan đã không thắng trong 4 trận gần nhất tại các VCK U.23 châu Á. Ở chiều ngược lại, U.23 Việt Nam vượt qua vòng bảng 3 trong 4 kỳ giải gần nhất, với thành tích nổi bật là á quân năm 2018.

Về chuyên môn, Jordan là đối thủ giàu thể lực, chơi trực diện và có xu hướng áp đặt thế trận. Bởi vậy, U.23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ nhập cuộc thận trọng, ưu tiên sự chặt chẽ, tổ chức và kỷ luật chiến thuật. Trọng tâm được đặt vào việc giữ cự ly đội hình, hạn chế khoảng trống và kiểm soát tốt các tình huống bóng bổng - điểm mạnh quen thuộc của các đội bóng Tây Á.

Những trụ cột hàng thủ như Trung Kiên, Hiểu Minh, Lý Đức hay Nhật Minh đều thể hiện sự tự tin vào khả năng tuân thủ đấu pháp, đề cao yếu tố an toàn, bọc lót và không ngại va chạm. Đây được xem là điều kiện cần để U.23 Việt Nam đứng vững trước sức ép trong trận ra quân.

