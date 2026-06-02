Hơn 10 năm sống chung với rung nhĩ, bệnh nhân cải thiện rõ rệt sau can thiệp PFA
Sức khỏe

Minh Khoa
02/06/2026 19:54 GMT+7

Mang bệnh rung nhĩ hơn 10 năm với tình trạng tim đập bất thường, mệt mỏi kéo dài, một bệnh nhân 52 tuổi (Lâm Đồng) đã được điều trị thành công bằng công nghệ xung điện PFA tại Bệnh viện Thống Nhất. Kỹ thuật mới giúp rút ngắn thời gian can thiệp, tăng độ an toàn và mở ra hướng điều trị hiệu quả cho người bệnh rối loạn nhịp tim.

Theo thông tin từ Bệnh viện Thống Nhất, bệnh viện cũng đã thực hiện thành công 3 trường hợp đầu tiên điều trị rung nhĩ bằng năng lượng từ xung điện đánh dấu bước tiến quan trọng trong lĩnh vực điện sinh lý tim mạch và điều trị rối loạn nhịp tim. PFA được xem là cuộc cách mạng công nghệ mới trong điều trị rung nhĩ khi sử dụng các xung điện cường độ cao trong thời gian cực ngắn để tác động chọn lọc lên tế bào cơ tim gây loạn nhịp mà không dựa trên cơ chế nhiệt. Nhờ đó, phương pháp này giúp hạn chế tối đa tổn thương ngoài tim, đồng thời duy trì hiệu quả điều trị cao.

Để chuẩn bị cho việc triển khai kỹ thuật này, trước đó, Bệnh viện Thống Nhất đã cử 4 bác sĩ sang đào tạo chuyên sâu tại Bệnh viện Đại học Juntendo (Nhật Bản)

