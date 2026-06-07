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Văn hóa Câu chuyện văn hóa

Hơn 1.000 giảng viên, sinh viên cùng múa Saravan xác lập kỷ lục

Nam Long
Nam Long
07/06/2026 17:21 GMT+7

Hơn 1.000 giảng viên, sinh viên Đại học Trà Vinh đã cùng đồng diễn điệu múa Saravan truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ, góp phần xác lập kỷ lục "Tinh Hoa Việt".

Ngày 7.6, hơn 1.000 giảng viên, sinh viên Trường đại học Trà Vinh tham gia đồng diễn múa dân gian Khmer mang chủ đề "TVU hòa nhịp Saravan - Bừng sáng bản sắc, ghi dấu tự hào". Hoạt động kết hợp xếp hình kỷ niệm 25 năm thành lập Đại học Trà Vinh, nhằm đề cử xác lập "Tinh Hoa Việt" hạng mục "Tinh hoa văn hóa Đồng bằng sông Cửu Long 2026".

Hơn 1.000 giảng viên, sinh viên cùng múa Saravan xác lập kỷ lục- Ảnh 1.

Hơn 1.000 giảng viên, sinh viên múa Saravan truyền thống của đồng bào Khmer

ảnh: nam long

Đây là một trong những hoạt động thuộc chương trình "Đại sứ thương hiệu trên nền tảng số - Vietnam Digital Ambassador" (VDA) do Tổ chức xác lập Tinh Hoa Việt, trực thuộc Viện Những vấn đề phát triển (VIDS), tổ chức. Chương trình năm nay được Đại học Trà Vinh đăng cai.

Hơn 1.000 giảng viên, sinh viên cùng múa Saravan xác lập kỷ lục- Ảnh 2.

Sinh viên Đại học Trà Vinh tham gia sự kiện

ảnh: nam long

Theo đó, hơn 1.000 giảng viên, sinh viên có mặt tại sân bóng Đại học Trà Vinh, hòa nhịp cùng giai điệu truyền thống của đồng bào Khmer Nam bộ. Hoạt động hướng đến đề cử và xác lập "Tinh Hoa Việt" với nội dung "Đồng diễn múa Savaran trên nền nhạc truyền thống Khmer Nam bộ có số lượng sinh viên tham gia đông nhất Việt Nam đến từ Đại học Trà Vinh".

Hơn 1.000 giảng viên, sinh viên cùng múa Saravan xác lập kỷ lục- Ảnh 3.

Các sinh viên mặc trang phục truyền thống đồng bào Khmer tham gia đồng diễn

ảnh: nam long

Trên nền âm nhạc truyền thống Khmer Nam bộ, màn đồng diễn "Âm vang Đại học Trà Vinh - Đón mừng Đại học Trà Vinh" do NSƯT Sang Sết sáng tác, được Thạch Hoài Thanh và ThS Nguyễn Mai Như Ái hòa âm phối khí. Không chỉ mang đến sắc màu nghệ thuật đặc trưng của vùng đất Nam bộ, tiết mục còn là biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, trí tuệ và khát vọng phát triển của tập thể giảng viên, sinh viên nhà trường.

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