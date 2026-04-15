Hơn 1.000 sao Hollywood phản đối thương vụ sáp nhập trăm tỉ USD

Làn sóng phản đối thương vụ sáp nhập giữa Paramount Global và Warner Bros. Discovery không chỉ xuất phát từ quy mô “khổng lồ” của thương vụ, mà còn phản ánh những bất ổn âm ỉ trong ngành công nghiệp giải trí Mỹ. Theo Reuters và The New York Times, giá trị thương vụ được ước tính lên tới hơn 100 tỉ USD, đủ sức tái định hình cục diện Hollywood nếu được thông qua.

Tờ Reuters đưa tin, hơn 1.000 diễn viên, đạo diễn và nhà sản xuất đã ký tên vào một bức thư gửi các cơ quan chống độc quyền, kêu gọi xem xét kỹ lưỡng và có thể ngăn chặn thương vụ. Nhóm này cho rằng việc hợp nhất hai tập đoàn truyền thông lớn có thể làm suy yếu cạnh tranh và đẩy nhanh quá trình tập trung quyền lực trong ngành.

Trong khi đó, The New York Times nhận định Hollywood đang trải qua giai đoạn tái cấu trúc mạnh mẽ sau đại dịch và các cuộc đình công, khiến những thương vụ quy mô lớn trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Bất kỳ sự thay đổi nào ở cấp độ tập đoàn đều có thể kéo theo tác động dây chuyền đến toàn bộ hệ sinh thái sản xuất nội dung.

Nhiều sao Hollywood đang lo ngại về thương vụ giữa Paramount và Warner Bros. Discovery, trong đó có cả diễn viên Noah Wyle

Ảnh: GETTY IMAGES

Dàn sao Hollywood lo ngại độc quyền, mất việc và thu hẹp sáng tạo

Một trong những lo ngại lớn nhất là nguy cơ độc quyền. Khi số lượng “ông lớn” giảm xuống, quyền quyết định nội dung nào được sản xuất, phát hành và quảng bá sẽ tập trung vào một nhóm nhỏ doanh nghiệp. Theo phân tích của Reuters, điều này có thể làm suy giảm sự đa dạng của thị trường, vốn là yếu tố cốt lõi tạo nên sức sống của Hollywood.

Không dừng lại ở đó, vấn đề việc làm cũng trở thành tâm điểm. People dẫn lại nội dung bức thư cho biết các thương vụ sáp nhập trước đây thường đi kèm với cắt giảm nhân sự và tinh giản dự án. Điều này đồng nghĩa với việc ít cơ hội hơn cho diễn viên, biên kịch và đội ngũ sản xuất, đặc biệt là những người mới vào nghề.

Bức thư cũng cảnh báo nguy cơ “thu hẹp phạm vi câu chuyện được kể” – một hệ quả gián tiếp nhưng sâu sắc. Khi các hãng phim ưu tiên những dự án an toàn về mặt thương mại để tối đa hóa lợi nhuận, các ý tưởng mới, góc nhìn độc đáo hoặc câu chuyện mang tính thử nghiệm sẽ ít có cơ hội được thực hiện. The New York Times cho rằng đây là một trong những thách thức lớn nhất đối với sự đa dạng văn hóa trong điện ảnh hiện đại.

Tác động đến khán giả cũng được đặt ra. Reuters cho rằng, khi thị trường bị thu hẹp, người xem có thể phải đối mặt với ít lựa chọn hơn, trong khi chi phí tiếp cận nội dung có nguy cơ tăng. Một số tổ chức đại diện ngành rạp chiếu còn lo ngại số lượng phim phát hành tại rạp sẽ giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu phòng vé và trải nghiệm xem phim truyền thống.

Ở chiều ngược lại, phía Paramount Global khẳng định thương vụ sẽ mang lại lợi ích dài hạn. Theo thông tin được Reuters và The New York Times dẫn lại, doanh nghiệp này cho rằng việc hợp nhất sẽ giúp tăng cường đầu tư nội dung, mở rộng quy mô sản xuất và nâng cao khả năng cạnh tranh trong bối cảnh các nền tảng trực tuyến phát triển mạnh.

Joaquin Phoenix, Ben Stiller, Kristen Stewart cùng hơn 1.000 tên tuổi Hollywood ký thư ngỏ phản đối thương vụ Paramount Global - Warner Bros. Discovery

Dù vậy, các chuyên gia nhận định rằng tranh cãi xoay quanh thương vụ không đơn thuần là vấn đề kinh tế. Đây còn là cuộc giằng co giữa hai xu hướng: một bên là nhu cầu mở rộng quy mô để tồn tại trong thị trường toàn cầu, bên còn lại là mong muốn bảo vệ sự đa dạng và tính độc lập của sáng tạo nghệ thuật.

Hiện thương vụ vẫn đang chờ phê duyệt từ các cơ quan quản lý tại Mỹ. Theo Reuters, quá trình này có thể kéo dài và chịu tác động từ nhiều yếu tố, bao gồm áp lực từ giới nghệ sĩ và dư luận.

Trong bối cảnh Hollywood đang chuyển mình mạnh mẽ, phản ứng của hơn 1.000 nghệ sĩ được xem là tín hiệu cho thấy những lo ngại về tương lai ngành công nghiệp điện ảnh không còn là vấn đề cá nhân, mà đã trở thành mối quan tâm chung của toàn ngành.