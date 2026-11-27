Brains, một trong những công ty khai thác Bitcoin lâu đời nhất thế giới, vừa công bố một báo cáo gây chấn động toàn ngành. Đã có hơn 1.000 thợ đào bị lừa khai thác Bitcoin cho kẻ gian thông qua một mánh khóe đơn giản.

Kẻ gian đã chuyển hướng kết nối của các thợ đào đến một máy chủ giả. Sau đó, chúng cung cấp cho thợ đào các tác vụ khai thác được lấy từ một pool khác. Sau khi thợ đào giải được bài toán, phần thưởng sẽ được gửi về tài khoản của kẻ gian thay vì được ghi nhận vào địa chỉ ví của thợ đào.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin ẢNH: KHƯƠNG NHA

Khi tốc độ băm bị chiếm dụng, tổng sức mạnh tính toán dành riêng cho việc giải câu đố Bitcoin, đã tăng từ dưới 175 petahashes mỗi giây (PH/s) vào đầu tháng 11 lên tới 1,9 EH/s vào ngày 20.11. Hôm đó, hơn 1.000 điểm khai thác tiền mã hóa, chủ yếu ở châu Âu đã mất kết nối mạng chỉ trong một giây.

Hashrate là các đơn vị tính toán dùng để đếm số lần hệ thống đoán mỗi giây. Các thợ đào Bitcoin chạy đua để giải một bài toán số bằng cách thử liên tục các giá trị đầu vào cho đến khi tìm được kết quả. 1,9 exahash mỗi giây tương đương với khoảng 1,9 triệu tỉ lần đoán mỗi giây.

Như vậy, các pool bị chiếm quyền điều khiển đã thực hiện khoảng 1 trong số 550 lượt đoán mà toàn bộ mạng lưới thực hiện, dựa trên mức trung bình một tuần là 1.040 EH/s của mempool.space.

Lỗ hổng khiến 1.000 thợ đào Bitcoin bị lừa

Để có nguồn thu ổn định hơn, nhiều thợ đào tham gia các nhóm khai thác (pool), nhóm này sẽ phân chia cho mỗi máy một phần của bài toán và chia phần thưởng cho tất cả những người đã đóng góp. Máy và nhóm giao tiếp với nhau thông qua Stratum, một giao thức giao tiếp tiêu chuẩn trong ngành. Mọi thông điệp được gửi đi dưới dạng văn bản thuần túy mà không cho phép thợ đào bất kỳ cách nào để kiểm tra xem máy chủ trả lời có thực sự là nhóm của họ hay không.

Kẻ tấn công đã lợi dụng điểm mù niềm tin này và nhắm mục tiêu vào hệ thống định tuyến của internet, thay vì nhắm mục tiêu vào phần mềm nhắn tin. Các nhà cung cấp dịch vụ internet thông báo cho nhau biết mạng nào sở hữu địa chỉ nào thông qua BGP, hệ thống định tuyến của internet.

Nhà cung cấp dịch vụ pool đã công bố một khối gồm 4.096 địa chỉ, trong khi kẻ tấn công công bố một khối nhỏ hơn gồm 256 địa chỉ nằm trong đó.

"Ai đó đã công bố một khối nhỏ hơn gồm 256 địa chỉ. Khối đó bao gồm địa chỉ của nhóm khai thác", Braiins cho biết. Các bộ định tuyến thường ưu tiên tuyến kết nối địa chỉ cụ thể nhất, vì vậy lưu lượng truy cập của thợ đào đã chảy về phía kẻ tấn công.

Các thợ đào vẫn kết nối đến đúng tên máy chủ và địa chỉ IP, nhưng yêu cầu kết nối được một máy chủ khác phản hồi. Hệ thống chấp nhận bất kỳ tên người dùng và mật khẩu nào, cung cấp cho máy móc các tác vụ khai thác thực tế được sao chép từ "một pool công cộng lớn khác", sau đó phần thưởng được gửi về tài khoản của kẻ gian.

Brains không đưa ra con số cụ thể về số tài sản bị đánh cắp. Theo tính toán của CoinDesk, tổng số tiền bị ảnh hưởng ước tính dưới 17.000 USD.

Theo CoinDesk, cuộc tấn công nhắm vào ngành công nghiệp đang hoạt động với biên lợi nhuận mỏng. Giá Bitcoin đang dao động quanh mốc 60.000 USD trong khi độ khó khai thác liên tục tăng khiến phần thưởng của thợ đào bị giảm.