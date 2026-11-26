Dữ liệu từ CoinMarketCap và TradingView cho thấy giá Bitcoin hôm nay giao dịch quanh mốc 60.526 USD, tính đến 8 giờ ngày 26.11 (giờ Việt Nam). Trước đó, lúc 21 giờ 45 ngày 25.11, mỗi Bitcoin (BTC) được giao dịch quanh mốc 57.294 USD.

Các nhà phân tích cho biết giá Bitcoin đang tiến gần giá thực tế. Các tín hiệu trên thị trường cho thấy có nguy cơ giá tiếp tục giảm.

Nghiên cứu mới từ nền tảng phân tích chuỗi khối Glassnode cho thấy Bitcoin hiện giao dịch cao hơn 13% so với giá thực tế. Giá thực tế là mức giá trung bình của Bitcoin, được tính theo giá tại thời điểm mỗi đồng BTC được di chuyển lần cuối trên chuỗi khối. Khi giá giao ngay giảm xuống dưới mức trung bình (53.200 USD), những người nắm giữ Bitcoin sẽ bị lỗ.

Đồng xu biểu tượng Bitcoin trên biểu đồ giá ẢNH: KHƯƠNG NHA

Trong các đợt thị trường gấu (thị trường giảm giá) trước đây, Bitcoin đã giảm xuống dưới mức giá thực tế trước khi thị trường hình thành vùng đáy dài hạn tiếp theo. "Trong mỗi đợt thị trường giảm, giá cuối cùng đều thấp hơn nhiều so với giá thực tế", Glassnode lưu ý.

Trong đợt giảm giá mạnh nhất của Bitcoin năm 2022, thị trường đã trải qua 180 ngày dưới mức giá thực tế trước khi phục hồi vào tháng 1.2023. Kỷ lục về thời gian Bitcoin ở dưới mức giá vốn của nhà đầu tư là 301 ngày trong năm 2014 và 2015, theo tính toán từ Bitfinex Alpha.

Nếu các mức giảm trong những chu kỳ trước lặp lại, Bitcoin sẽ ở mức khoảng 45.000 USD nếu lịch sử hồi tháng 3.2020 lặp lại hoặc 41.000 USD, sau đó là 37.000 USD nếu sử dụng mức đáy của thị trường gấu, tương ứng với năm 2022 và 2018.

"Nếu không có gì thay đổi, chúng tôi dự đoán giá Bitcoin sẽ giảm mạnh và đóng cửa dưới mức giá thực tế, tức cách vùng giá hiện tại hơn 10%", Glassnode nói thêm.

Cả nhóm nhà đầu tư nắm giữ Bitcoin dài hạn và ngắn hạn tiếp tục ghi nhận thua lỗ sau khi Bitcoin giảm mạnh vào cuối tuần qua (55.700 USD), mức thấp nhất kể từ tháng 9.2024. Glassnode lưu ý, so với dòng vốn đổ vào, tổng thiệt hại trên chuỗi hiện ở mức cao nhất kể từ khi kết thúc thị trường gấu năm 2022, khi sàn giao dịch FTX phá sản.