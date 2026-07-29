Hơn 150 Gen Z quy tụ tại Quy Nhơn, tranh biện các vấn đề quốc tế

Sáng 29.7, hơn 150 học sinh, sinh viên đến từ 15 tỉnh, thành trên cả nước quy tụ tại Trung tâm ICISE (phường Quy Nhơn Nam, Gia Lai) để cùng tranh biện các vấn đề quốc tế tại Hội nghị Mô phỏng Liên Hiệp Quốc Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn mở rộng năm 2026 (LQDOMUN 2026).
Sự kiện do Hội Gặp gỡ Việt Nam, Trung tâm ICISE phối hợp với Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn, GIa Lai) tổ chức, diễn ra từ ngày 29.7 đến 1.8.
Tại LQDOMUN 2026, học sinh, sinh viên hóa thân thành đại biểu của các quốc gia, tham gia nghiên cứu, tranh biện, thương lượng và xây dựng nghị quyết theo quy trình hoạt động của Liên Hiệp Quốc. Thông qua đó, người tham gia có cơ hội tiếp cận các vấn đề quốc tế, rèn luyện tư duy phản biện, kỹ năng nghiên cứu, ngoại giao, làm việc nhóm và giải quyết vấn đề.
Năm nay, hội nghị tổ chức 3 hội đồng mô phỏng, tập trung vào những vấn đề quốc tế từ bình đẳng giới, an ninh toàn cầu đến tái thiết sau xung đột. Trong đó, Ủy ban Địa vị phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UNCSW) tập trung thảo luận về giáo dục sức khỏe kinh nguyệt và giải pháp giảm tình trạng bóc lột phụ nữ, trẻ em trong hoạt động mại dâm.
Ủy ban Giải trừ quân bị và an ninh quốc tế (DISEC) bàn về vai trò của hệ thống vũ khí tự động trong hoạt động quân sự, đồng thời đề xuất giải pháp ngăn chặn sự phổ biến của vũ khí hạt nhân nhằm bảo đảm an ninh quốc tế.
Trong khi đó, Hội đồng Tái thiết quốc gia tối cao (SCNR) mô phỏng quá trình hoạch định chính sách để khôi phục hòa bình, an ninh cho quốc gia giả định Yiman.
Theo ban tổ chức, ngoài việc nâng cao năng lực học thuật, LQDOMUN 2026 còn tạo môi trường để học sinh, sinh viên quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề quốc tế, mở rộng hiểu biết về quan hệ quốc tế, phát triển năng lực lãnh đạo và kết nối với bạn bè trên cả nước.
Sân chơi học thuật do học sinh khởi xướng
LQDOMUN được khởi xướng từ năm 2017 bởi một nhóm học sinh THPT yêu thích học thuật và hội nhập quốc tế. Từ năm 2019, Hội Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm ICISE bảo trợ, tài trợ toàn bộ công tác tổ chức, giúp hội nghị mở rộng quy mô và thu hút học sinh, sinh viên từ nhiều tỉnh, thành tham gia.
Đến nay, LQDOMUN đã trở thành một trong những mô hình học thuật tiêu biểu của địa phương, từng được vinh danh trong Top 10 mô hình hoạt động, giải pháp tiêu biểu của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai) nhiệm kỳ 2017 - 2022. Hội nghị góp phần tạo cơ hội để học sinh, sinh viên tiếp cận môi trường học thuật quốc tế, phát triển tư duy phản biện, kỹ năng ngoại giao và tinh thần công dân toàn cầu.
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