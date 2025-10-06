Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Hơn 1.600 tỉ đồng làm đường nối đến cao tốc La Sơn - Túy Loan

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
06/10/2025 15:31 GMT+7

Tuyến đường kết nối đường vành đai phía tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan được triển khai trên địa bàn xã Bà Nà và P.Liên Chiểu (TP.Đà Nẵng).

Ngày 6.10, thông tin từ UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa ban hành quyết định phê duyệt dự án tuyến đường kết nối đường vành đai phía tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan (phía sau Khu Công nghệ cao) với tổng mức đầu tư hơn 1.600 tỉ đồng, thời gian thực hiện từ năm 2025 - 2028.

Tuyến đường có điểm đầu giao với tuyến đường vành đai phía tây thuộc địa phận xã Bà Nà, điểm cuối giao với tuyến nhánh hoàn trả nam hầm Hải Vân - Túy Loan, thuộc địa phận P.Liên Chiểu.

Quy mô đầu tư xây dựng gồm đường trục chính đô thị theo QCVN 07-4:2023/BXD, vận tốc thiết kế V = 60 km/giờ; mặt đường cấp cao A1; tải trọng thiết kế trục 100 kN, công trình trên tuyến HL93.

Hơn 1.600 tỉ đồng làm đường nối đến cao tốc La Sơn - Túy Loan- Ảnh 1.

Cao tốc La Sơn - Túy Loan nhìn từ trên cao

ẢNH: HOÀNG SƠN

Theo UBND TP.Đà Nẵng, việc đầu tư xây dựng tuyến đường này sẽ góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông chính theo đồ án quy hoạch chung TP.Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Đồng thời, hoàn chỉnh tuyến vành đai chất lượng cao ở phía nam và phía tây TP, phục vụ nhu cầu đi lại trong nội thị, liên đô thị và kết nối các khu kinh tế trọng điểm của Đà Nẵng.

Dự án cũng giúp phát huy hiệu quả đầu tư các công trình trọng điểm, kết nối Khu Công nghệ thông tin tập trung, Khu Công nghệ cao, Khu Công nghiệp Hòa Ninh… với các trục giao thông chính của TP.Đà Nẵng, đáp ứng nhu cầu vận tải trong tương lai, đặc biệt là vận chuyển hàng hóa từ cảng Liên Chiểu đi về phía nam, phía tây thành phố và ngược lại.

Đáng chú ý, tuyến đường kết nối đường vành đai phía tây đến cao tốc La Sơn - Túy Loan sẽ hình thành tuyến tránh quốc lộ 1 qua khu vực nội thị thành phố, thay thế cho tuyến tránh nam hầm Hải Vân (đoạn Hòa Liên - Túy Loan) được nâng cấp, mở rộng thành đường cao tốc; qua đó góp phần giảm tải cho các trục giao thông trung tâm, đặc biệt trong giờ cao điểm và giảm thiểu tai nạn giao thông.

