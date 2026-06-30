Hơn 16.000 tỉ đồng chỉnh trang khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo

Công ty cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền (Công ty Khang Điền) đã công bố tài liệu vừa được cổ đông thông qua liên quan đến kế hoạch tham gia dự án chỉnh trang đô thị khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo tại phường Cầu Ông Lãnh và Bến Thành, TP.HCM.

Theo đó, doanh nghiệp này sẽ tham gia dự án theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với hình thức thanh toán kết hợp giữa quỹ đất và ngân sách thành phố.

Thời gian thực hiện dự án kéo dài 5 năm, với tổng mức đầu tư sơ bộ là hơn 16.369 tỉ đồng, trong đó giá trị thanh toán bằng quỹ đất khoảng 10.735 tỉ đồng, còn phần thanh toán từ ngân sách thành phố gần 5.635 tỉ đồng.

Toàn bộ dự án rộng hơn 4,2 ha sẽ được dùng để xây chung cư, nhà thấp tầng, trường học và công viên để tái định cư tại chỗ cho người dân tại dự án.

Dự án chỉnh trang khu Mả Lạng và chợ Gà - Gạo không nhằm mục đích kinh doanh thương mại, mà hướng đến ổn định chỗ ở cho người dân khi toàn bộ các hộ dân bị ảnh hưởng được tái định cư tại chỗ

ẢNH: ĐÌNH SƠN

Trong đó, khu Mả Lạng rộng 3,8ha, giới hạn bởi các tuyến đường Nguyễn Trãi, Trần Đình Xu và Nguyễn Cư Trinh sẽ được xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, trường học liên cấp 1, 2 và xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư, bao gồm nhà chung cư là nhà ở xã hội khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ và nhà ở thấp tầng khoảng 93 căn.

Khu chợ Gà - chợ Gạo được bao quanh bởi các tuyến đường Nguyễn Thái Học, Võ Văn Kiệt, Yersin và hẻm 3 Yersin sẽ được đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và xây dựng khu nhà ở phục vụ tái định cư, bao gồm nhà chung cư là nhà ở xã hội khoảng 35 tầng với 760 căn hộ. Như vậy, tổng số nhà ở tái định cư cho cả hai khu là 2.253 căn.

Theo phương án đã được thành phố thông qua, nhà đầu tư sẽ tự huy động 100% vốn thực hiện dự án, trong đó khoảng 15% là vốn chủ sở hữu và 85% là vốn vay hoặc các nguồn vốn hợp pháp khác. Sau khi hoàn thành và bàn giao công trình cho nhà nước, nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng quỹ đất đối ứng kết hợp ngân sách thành phố.

Quỹ đất thanh toán dự kiến nằm tại Khu trung tâm dân cư Tân Tạo (Khu B) ở phường Tân Tạo, rộng khoảng 133 ha. Theo tính toán sơ bộ, quỹ đất này có giá trị khoảng 24.135 tỉ đồng. Trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khoảng 13.400 tỉ đồng.

Tại quỹ đất đối ứng, Khang Điền cũng trình cổ đông phương án điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội Khu trung tâm dân cư Tân Tạo - Khu A rộng gần 330 ha tại phường Tân Tạo. Dự án do Công ty TNHH MTV Đầu tư Kinh doanh Nhà Khang Phúc, công ty con do Khang Điền sở hữu 100% vốn, làm chủ đầu tư.

Sau khi rà soát, cập nhật chi phí xây dựng, tiền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định hiện hành, doanh nghiệp đề xuất nâng tổng mức đầu tư dự án từ hơn 7.737 tỉ đồng lên gần 17.918 tỉ đồng, tăng thêm khoảng 10.180 tỉ đồng.