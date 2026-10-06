Hơn 18.000 khách tham quan Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam 2026

Sau 4 ngày hoạt động sôi nổi, Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam (VIBE 2026) với chủ đề "Growth in Motion" tại TP.HCM đã chính thức khép lại thành công tốt đẹp. Được tổ chức bởi Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) và Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA), không chỉ mở rộng mạnh mẽ, VIBE 2026 ghi nhận số lượng gian hàng tăng gấp đôi so với năm trước với 700 gian hàng, quy tụ 300 doanh nghiệp cùng hơn 10.000 sản phẩm trưng bày. Triển lãm đã phá vỡ các kỷ lục trước đó khi đón nhận 18.220 lượt khách tham quan. Trong đó, hơn 80% lượng khách là giới chuyên môn, chủ đầu tư, nhà thầu, kiến trúc sư và chuyên gia, đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng kết nối giao thương chất lượng cao.

Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam 2026 đón 18.220 lượt khách tham quan ẢNH: HAWA

Hàng loạt doanh nghiệp đã ghi nhận kết quả sau những ngày tham gia VIBE 2026 cùng với những không gian trải nghiệm độc đáo. Chẳng hạn, gỗ Minh Long gây ấn tượng mạnh với thiết kế gian hàng độc đáo và chiến lược truyền thông bài bản, đã đón tiếp gần 7.000 lượt khách chất lượng và gần 4.000 lượt quan tâm nhận mẫu tư vấn chỉ trong 4 ngày. Một đơn vị khác là gỗ An Cường dịp này cũng chính thức ra mắt thương hiệu luxury chuyên về vật liệu tự nhiên Masterpiece Series, mở màn với bộ sưu tập PrimeOak chế tác từ 100% gỗ sồi Bắc Mỹ đạt chuẩn an toàn phát thải NAF. Cùng với đó, An Cường còn giới thiệu bộ 3 giải pháp vật liệu mới (gồm flexlaminate®, LUXFORM® và Lacquered Melamine) kết hợp cùng phần mềm mô phỏng thiết kế thực tế ảo Envision, mang đến trải nghiệm sáng tạo không giới hạn cho giới thiết kế và kiến trúc sư...

Đặc biệt, VIBE 2026 ghi nhận bước tiến rõ nét của ngành vật liệu khi đồng loạt chuyển dịch sang bài toán kiểm soát phát thải, tiết kiệm năng lượng, nâng cao tuổi thọ và giải quyết các thách thức khí hậu đặc thù của Việt Nam như độ ẩm cao, mối mọt hay rủi ro cháy nổ.

Gỗ An Cường là một trong những doanh nghiệp ra mắt nhiều sản phẩm tại VIBE 2026 ẢNH: HAWA

Bên cạnh hoạt động thương mại, VIBE 2026 còn để lại dấu ấn đậm nét qua không gian hội tụ tri thức với chuỗi trải nghiệm phong phú. Điển hình là khu triển lãm VIBE Gallery Architecture quy tụ 33 văn phòng kiến trúc đương đại hàng đầu; khu vực tôn vinh sáng tạo từ cuộc thi Hoa Mai Design Award; không gian văn hóa thủ công với các workshop đan lát, làm pháp lam; cùng chuỗi hội thảo chuyên môn, nổi bật là diễn đàn V-Forum bàn về chiến lược tái định hình diện mạo và chất lượng sống TP.HCM giai đoạn 2030 - 2035.

Tiếp nối thành công của mùa giải năm nay, Ban Tổ chức cũng chính thức công bố VIBE 2027 sẽ diễn ra từ ngày 6 - 9.10.2027, hứa hẹn tiếp tục mở rộng quy mô tăng gấp đôi so với năm 2026, khẳng định vị thế là điểm hẹn chiến lược hàng đầu cho toàn chuỗi cung ứng ngành nội thất và xây dựng Việt Nam.