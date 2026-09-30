Ngành gỗ, nội thất và xây dựng Việt Nam đẩy mạnh thị trường nội địa

Sáng 30.9, Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam (VIBE 2026) chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (TP.HCM) do Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ TP.HCM (HAWA) cùng Hiệp hội Xây dựng và Vật liệu xây dựng TP.HCM (SACA) đồng tổ chức. Diễn ra từ ngày 30.9 đến 3.10 với chủ đề "Growth in Motion" (Nhịp điệu tăng trưởng), sự kiện bước sang mùa thứ ba với quy mô ấn tượng, quy tụ hơn 300 doanh nghiệp, 700 gian hàng và giới thiệu hơn 10.000 giải pháp không gian sống hiện đại.

Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam (VIBE 2026) chính thức khai mạc sáng 30.9 ẢNH: NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Quốc Khanh - Chủ tịch Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (VIFOREST), Trưởng ban Tổ chức VIBE - chia sẻ: "Trong nhiều năm qua, ngành gỗ và nội thất Việt Nam đã phát triển rất mạnh nhờ xuất khẩu. Chúng ta đã xây dựng được năng lực sản xuất lớn, đội ngũ lao động có tay nghề, hệ thống nhà máy ngày càng hiện đại và một chuỗi cung ứng có khả năng phục vụ những thị trường khó tính trên thế giới. Nhưng bên cạnh đó, chúng ta còn có một thị trường rất quan trọng ngay tại Việt Nam. Do đó, chúng tôi đặc biệt kỳ vọng ở VIBE không chỉ là một hội chợ B2B - nơi doanh nghiệp gặp doanh nghiệp mà còn phải tiến tới B2B2C - là nơi từ nhà thiết kế, nhà sản xuất, nhà cung cấp vật liệu, nhà phân phối, nhà bán lẻ cho đến người tiêu dùng cuối cùng được kết nối trong cùng một hệ sinh thái. Người tiêu dùng Việt Nam cần có cơ hội tiếp cận những sản phẩm nội thất và vật liệu xây dựng có thiết kế tốt, chất lượng tốt, an toàn, bền vững và đặc biệt là có mức giá hợp lý. VIBE 2026 hướng tới kết nối toàn diện phục vụ hơn 100 triệu người tiêu dùng trong nước".

Khách tham quan triển lãm VIBE 2026 sẽ chứng kiến nhiều xu hướng cung cấp giải pháp không gian sống trọn gói từ khâu thiết kế, sản xuất thủ công đến thi công hoàn thiện...

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khách tham quan triển lãm sẽ chứng kiến xu hướng cung cấp giải pháp không gian sống trọn gói từ khâu thiết kế, sản xuất thủ công đến thi công hoàn thiện hay được chiêm ngưỡng hàng loạt bộ sưu tập nội thất đón đầu xu hướng quốc tế, cũng như sự kết hợp độc đáo giữa vật liệu tự nhiên (mây, tre, cói) với vật liệu cao cấp. Bên cạnh hoạt động thương mại, khách tham quan có thể trải nghiệm với khu triển lãm VIBE Gallery Architecture quy tụ 33 văn phòng kiến trúc đương đại, không gian tôn vinh các sản phẩm sáng tạo từ cuộc thi Hoa Mai Design Award, các workshop đan lát thủ công, làm pháp lam, cùng chuỗi 20 hội thảo, workshop chuyên môn...

Đồng thời, năm nay là sự xuất hiện lần đầu tiên của Không gian triển lãm chung TP.HCM, do Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP.HCM (ITPC) phối hợp cùng HAWA thực hiện. Khu vực đặc biệt này quy tụ 24 đại diện doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành gỗ và thủ công mỹ nghệ của thành phố. Song hành cùng khu triển lãm chung, các đơn vị thủ công mỹ nghệ đương đại như Craftica, Sendo, Tư Duy hay Aura Homes cũng mang đến những điểm nhấn đậm chất văn hóa bản địa, khẳng định sức sống bền bỉ của vật liệu truyền thống trong kỷ nguyên hiện đại hóa và công nghệ số.

Triển lãm Nội thất và Xây dựng Việt Nam 2026 thu hút đông đảo khách tham quan ẢNH: NHẬT THỊNH



