Hơn 300 VĐV tranh tài tại hội thao đặc biệt của Quân khu 5

Ngày 9.11, tại Trung tâm Thể dục thể thao Quốc phòng 3 (Đà Nẵng), Quân khu 5 tổ chức khai mạc Hội thao thể dục thể thao năm 2026, hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 (22.11.1946 - 22.11.2026).

Hội thao hướng đến kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng bộ Quân khu 5 (22.11.1946 - 22.11.2026) ẢNH: V.V

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 5, chủ trì lễ khai mạc. Tham dự có thiếu tướng Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, Trưởng ban Tổ chức hội thao; các thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5, đại diện các cơ quan, đơn vị, nhà trường cùng hơn 500 cán bộ, chiến sĩ đang đóng quân trên địa bàn TP.Đà Nẵng.

Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ tham dự lễ khai mạc Hội thao thể dục thể thao Quân khu 5 năm 2026 ẢNH: V.V

Hội thao vòng chung kết năm nay có 26 đoàn thuộc các cơ quan, đơn vị, nhà trường, với hơn 300 HLV, VĐV. Các VĐV được tuyển chọn qua các vòng thi đấu ở cơ sở, tranh tài ở 6 nội dung gồm: bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, quần vợt, pickleball và bơi tự do 200 m.

Hơn 300 HLV, VĐV thuộc 26 đoàn tham gia vòng chung kết hội thao ẢNH: V.V

Phát biểu khai mạc, thiếu tướng Phan Đại Nghĩa nhấn mạnh, rèn luyện thể lực, nâng cao sức khỏe bộ đội là yêu cầu thường xuyên, trực tiếp phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu.

Thời gian qua, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã quan tâm tổ chức rèn luyện thể lực gắn với huấn luyện quân sự; phong trào thể dục thể thao thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia, góp phần xây dựng môi trường văn hóa quân sự lành mạnh.

Thiếu tướng Phan Đại Nghĩa phát biểu khai mạc ẢNH: V.V

Thông qua hội thao, Quân khu 5 đánh giá thực chất chất lượng rèn luyện thể lực tại các đơn vị, đồng thời phát hiện, tuyển chọn những VĐV có thành tích tốt để tiếp tục bồi dưỡng, tạo nguồn xây dựng đội tuyển tham gia hội thao toàn quân.

Trung tướng Lê Ngọc Hải, Tư lệnh Quân khu 5 tặng cờ cho các đoàn ẢNH: V.V

Do hội thao diễn ra trong thời điểm các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm, thiếu tướng Phan Đại Nghĩa yêu cầu Ban tổ chức, tổ trọng tài nắm chắc quy chế, điều hành thi đấu đúng lịch trình, bảo đảm khách quan, chính xác, công bằng và an toàn tuyệt đối. Các VĐV chấp hành nghiêm quy chế, kỷ luật Quân khu 5, thi đấu trung thực, đoàn kết, quyết tâm đạt thành tích cao.