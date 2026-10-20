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    Hơn 3.000 người thu gom ve chai được hỗ trợ bảo hiểm y tế

    Quang Thuần
    Quang Thuần

    Sau 6 năm triển khai chương trình "Hồi sinh rác thải nhựa", Unilever Việt Nam và VietCycle đã hỗ trợ cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe và nâng cao kỹ năng cho lực lượng lao động thu gom phế liệu, đồng thời góp phần thu gom, tái chế hơn 40.000 tấn nhựa.

    Hơn 3.000 người thu gom ve chai được hỗ trợ bảo hiểm y tế - Ảnh 1.

    Công ty cổ phần VietCycle và Công ty Unilever Việt Nam trao thẻ Bảo hiểm y tế cho người lao động thu gom phế liệu

    ẢNH: NVCC

    Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, VietCycle phối hợp cùng Unilever Việt Nam tổ chức lễ tôn vinh "Những Chiến binh xanh - Người giữ nhịp vòng tuần hoàn" tại Hà Nội, với sự tham gia của hơn 500 nữ lao động thu gom phế liệu. Đây là hoạt động nằm trong chương trình hợp tác giữa hai đơn vị nhằm nâng cao vai trò và cải thiện sinh kế cho lực lượng thu gom rác thải phi chính thức, đặc biệt là những phụ nữ mưu sinh bằng nghề mua bán ve chai.

    Theo Ban tổ chức, sau 6 năm hợp tác, mạng lưới đã thu hút hơn 3.000 lao động tham gia, góp phần thu gom và tái chế hơn 40.000 tấn nhựa. Bên cạnh đó, người lao động còn được hỗ trợ bảo hiểm y tế, trang thiết bị bảo hộ, nhu yếu phẩm và các sản phẩm vệ sinh, chăm sóc cá nhân. Trong năm 2026, Unilever Việt Nam và VietCycle tiếp tục triển khai các chương trình tập huấn về phân loại vật liệu, vệ sinh và an toàn lao động, giúp người thu gom nâng cao kỹ năng, giảm thiểu rủi ro nghề nghiệp và cải thiện hiệu quả công việc.

    Bà Lê Thị Hồng Nhi, Phó tổng giám đốc Truyền thông, Đối ngoại và Phát triển bền vững Unilever Việt Nam, cho rằng tương lai của nghề ve chai không phải là sự biến mất của những người thu gom, mà là quá trình chuyển đổi từ lao động thu gom thô sơ thành người cung cấp dịch vụ, chủ kinh doanh và đối tác trong chuỗi tái chế. "Đây là tầm nhìn dài hạn mà Unilever mong muốn chung tay xây dựng cùng VietCycle và các đối tác. Phát triển kinh tế tuần hoàn không chỉ cần những công nghệ và nhà máy tái chế hiện đại, mà còn cần phát huy năng lực của lực lượng lao động đang trực tiếp thu hồi, phân loại vật liệu mỗi ngày. Khi hệ thống thu gom ngày càng phát triển, những người đã gắn bó với nghề suốt nhiều thập kỷ cũng cần có thêm điều kiện để tham gia và hưởng lợi từ sự phát triển ấy", bà Lê Thị Hồng Nhi chia sẻ.


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