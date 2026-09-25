Unilever chung tay vì trẻ em vùng cao

Đại diện Unilever trao tặng nhà trường các sản phẩm phục vụ vệ sinh và chăm sóc không gian sinh hoạt chung ẢNH: NVCC

Ngày 23.9, tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Tây Giang, chương trình "Trăng sáng muôn nơi" năm 2026 với chủ đề "Vầng trăng chiến sĩ" được Bộ Chỉ huy Quân sự TP.Đà Nẵng phối hợp cùng các đơn vị tổ chức dành cho trẻ em vùng cao, vùng biên. Không gian của ngày hội có đủ những thanh âm quen thuộc của tuổi thơ: văn nghệ, phá cỗ, giao lưu, lửa trại và những món quà Trung thu. Với Unilever Việt Nam, sự đồng hành trong mùa Trung thu năm nay bắt đầu từ những điều rất gần gũi với cuộc sống mỗi ngày của các em: giữ gìn vệ sinh, chăm sóc bản thân và lớn lên khỏe mạnh hơn. Hơn 600 phần quà gồm kem đánh răng, bàn chải, nước rửa tay và các sản phẩm chăm sóc cơ thể đã được trao tới học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại 6 trường thuộc khu vực biên giới Tây Giang. Đồng thời, 6 nhà trường cũng nhận thêm các sản phẩm tài trợ của Unilever phục vụ vệ sinh và chăm sóc không gian sinh hoạt chung.

600 phần quà sức khỏe được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại sáu trường thuộc khu vực biên giới Tây Giang ẢNH: P.C

Đại diện Unilever cho biết, thời gian qua, cùng với việc xây dựng các điểm trường liên cấp, bổ sung thiết bị học tập và cải thiện điều kiện sinh hoạt, diện mạo giáo dục tại khu vực biên giới đang từng bước thay đổi. Những nhu cầu ấy cũng là nơi sự chung tay của các đơn vị tham gia chương trình có thể trở nên thiết thực hơn.

Trước đó, trong dịp tựu trường năm học 2026 - 2027, nhãn hàng Lifebuoy thuộc Unilever Việt Nam cũng đã cùng các tổ chức địa phương triển khai các hoạt động hỗ trợ học sinh tại Lai Châu, Lào Cai và Quảng Trị. Chương trình dành 670 triệu đồng để xây sửa, nâng cấp cơ sở vật chất và điều kiện vệ sinh tại các điểm trường; trao 2.200 suất quà, thực hiện 1.000 lượt khám và tư vấn sức khỏe miễn phí, đồng thời hỗ trợ 70 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.