Nội soi tai phải cách nhau 7 ngày mới được bảo hiểm y tế thanh toán?

Bộ Y tế mới đây nhận được phản ánh của người nhà bệnh nhi như sau: "Ngày 21.7.2026, tôi đưa con đi khám bệnh đúng tuyến bảo hiểm y tế tại bệnh viện nhi. Con của tôi được chẩn đoán viêm tai giữa cấp, có chỉ định nội soi tai, chi phí do bảo hiểm y tế chi trả. Bác sĩ hẹn tái khám sau 3 - 5 ngày.

Ngày 24.7.2026 (sau 4 ngày), tôi đưa con đi tái khám nhưng dịch vụ nội soi tai lần này không được bảo hiểm y tế chi trả. Theo giải thích của bác sĩ, nội soi tai phải thực hiện cách nhau 7 ngày thì bảo hiểm y tế mới chi trả".

Hiện không có quy định về khoảng cách thực hiện dịch vụ nội soi tai khi khám bảo hiểm y tế (ảnh minh họa) ẢNH MINH HỌA: THẢO PHẠM

Người nhà bệnh nhi đề nghị Bộ Y tế và Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết có quy định, dịch vụ nội soi tai chỉ được bảo hiểm y tế thanh toán khi thực hiện cách lần trước từ 7 ngày trở lên không?

Hồi âm, Bộ Y tế cho biết, hiện cơ quan này và Bảo hiểm xã hội Việt Nam không có quy định về khoảng cách thực hiện dịch vụ nội soi tai. Bác sĩ căn cứ tình trạng bệnh nhân cụ thể, chỉ định thực hiện các cận lâm sàng, xét nghiệm để chẩn đoán và điều trị cho người bệnh.

Việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được căn cứ vào các quy định của luật Bảo hiểm y tế, luật Khám bệnh, chữa bệnh và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Cơ quan quản lý sẽ phối hợp bệnh viện kiểm tra, làm rõ về sự việc người nhà bệnh nhi phản ánh.

Quy định thanh toán 100% mức hưởng khi nội trú tại cấp chuyên sâu

Bộ Y tế cũng giải đáp về quyền lợi trẻ dưới 6 tuổi chữa bệnh nội trú trái tuyến (không có giấy chuyển viện), sau khi nhận được đề nghị giải đáp quyền lợi bảo hiểm y tế của trẻ.

Trong đó, với bệnh nhi phải phẫu thuật tim khi mới 2 tháng tuổi, tại Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, được quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán 100% mức hưởng khi khám bệnh, chữa bệnh nội trú (theo quy định tại điểm h khoản 4 điều 22 luật Bảo hiểm y tế và quy định về xếp cấp chuyên môn kỹ thuật các cơ sở khám, chữa bệnh tại TP.HCM).

Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM được Sở Y tế TP.HCM xếp cấp chuyên sâu và trước ngày 1.1.2025 đã được cơ quan có thẩm quyền xác định là tuyến tỉnh.