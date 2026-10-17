Hơn 3.000 thanh niên cùng đồng ca Lên đàng xác lập kỷ lục Việt Nam

Hơn 3.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên đã cùng hòa chung nhịp đập, cất vang lời ca trong tiết mục đồng ca Lên đàng. Hàng ngàn giọng hát cùng hòa quyện giữa không gian trung tâm thành phố đã tạo nên khí thế hào hùng, lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và khát vọng cống hiến của thanh niên thành phố mang tên Bác.

Đồng diễn ca khúc Lên đàng ẢNH: C.T.V

Đặc biệt, chương trình đã trở thành dấu mốc đáng nhớ khi Tổ chức Kỷ lục Việt Nam - VietKings công bố quyết định và thực hiện nghi thức trao Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam cho tiết mục đồng ca ca khúc Lên đàng có số lượng hội viên, thanh niên tham gia đông nhất Việt Nam.

ẢNH: C.T.V

ẢNH: C.T.V

ẢNH: C.T.V

Đây không chỉ là sự ghi nhận dành cho một tiết mục đồng ca có quy mô lớn, mà còn là niềm tự hào chung của các cấp bộ Hội và hàng ngàn hội viên, thanh niên đã cùng nhau tạo nên một dấu ấn đặc biệt trong hành trình chào mừng 70 năm truyền thống vẻ vang của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

Trong không khí trang trọng và đầy cảm xúc, Bằng xác lập Kỷ lục Việt Nam được trao không chỉ đánh dấu thành quả của một hoạt động quy mô lớn, mà còn ghi nhận tinh thần đồng lòng, sự hưởng ứng tích cực và sức mạnh tập hợp của thanh niên TP.HCM. Mỗi hội viên, thanh niên tham gia đồng ca đều góp một tiếng hát, một nhịp điệu, cùng hòa thành bản hòa ca của niềm tin, lòng nhiệt huyết và khát vọng dựng xây thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

ẢNH: C.T.V

Hào hùng khúc hát Lên đàng

Khi hàng ngàn hội viên, thanh niên TP.HCM cùng hòa giọng trong một tiết mục đồng ca, Lên đàng như lời hiệu triệu của thanh niên: đoàn kết để tạo nên sức mạnh, tiên phong để mở lối những hành trình mới, tình nguyện để sẻ chia với cộng đồng và không ngừng sáng tạo để đóng góp cho sự phát triển của thành phố.

Dấu ấn Kỷ lục Việt Nam của tiết mục đồng ca Lên đàng càng thêm ý nghĩa khi được xác lập trong dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam. Trải qua chặng đường hình thành và phát triển, Hội luôn là mái nhà chung tập hợp, đoàn kết các tầng lớp thanh niên, khơi dậy lòng yêu nước, tinh thần tình nguyện, ý chí vươn lên và khát vọng cống hiến của tuổi trẻ Việt Nam.

Tiết mục đồng ca khúc hát Lên đàng được xác lập kỷ lục Việt Nam ẢNH: C.T.V

Trong khuôn khổ chương trình, dấu ấn đồng ca Lên đàng còn hòa cùng tinh thần của Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông - hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về giao thông, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh và thân thiện. Qua đó, hình ảnh người thanh niên không chỉ được thể hiện qua khí thế hào hùng của một tiết mục đồng ca, mà còn qua trách nhiệm, ý thức và những hành động thiết thực trong cuộc sống hằng ngày.