Hơn 350 doanh nghiệp hẹn đến Gia Lai vì ‘đại ngàn chạm biển xanh’

Ngày 3.7, Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai cho biết Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 (Vietnam Travel Day 2026) do UBND tỉnh Gia Lai phối hợp Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức, diễn ra từ ngày 13 - 17.8. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026 với chủ đề "Đại ngàn chạm biển xanh".

Dự kiến, Ngày Lữ hành Việt Nam 2026 sẽ quy tụ khoảng 550 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước, hiệp hội nghề nghiệp, doanh nghiệp du lịch, tổ chức xúc tiến du lịch cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trong và ngoài nước.

Ngành du lịch Gia Lai đón các đoàn khách quốc tế đến Quy Nhơn ẢNH: V.H

Một trong những điểm nhấn của sự kiện là chương trình khảo sát các sản phẩm du lịch tiêu biểu của Gia Lai dành cho các doanh nghiệp lữ hành trong và ngoài nước. Thông qua các chuyến khảo sát thực tế, doanh nghiệp sẽ tìm hiểu hệ thống sản phẩm du lịch văn hóa, sinh thái, cộng đồng, nghỉ dưỡng và trải nghiệm của địa phương để xây dựng tour, tuyến mới, đồng thời mở rộng mạng lưới khai thác khách.

Diễn đàn Lữ hành quốc tế với chủ đề "Tăng tốc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam: Thị trường mới - sản phẩm mới - liên kết mới" sẽ tập trung thảo luận các giải pháp mở rộng thị trường, phát triển sản phẩm mới và tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp, địa phương với các đối tác quốc tế.



Dịp này, lãnh đạo và cơ quan quản lý du lịch tỉnh Gia Lai cũng sẽ đối thoại với các doanh nghiệp lữ hành quốc tế về nhu cầu thị trường, kết nối đường bay, xúc tiến quảng bá và nâng cao chất lượng phục vụ, qua đó đề xuất giải pháp thu hút thêm khách quốc tế đến Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia 2026.

Theo Sở VH-TT-DL tỉnh Gia Lai, sự kiện không chỉ là diễn đàn xúc tiến du lịch quy mô lớn mà còn mở ra cơ hội kết nối giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế. Thông qua đó, ngành du lịch kỳ vọng thúc đẩy tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường trong bối cảnh nhu cầu du lịch quốc tế đang phục hồi mạnh.