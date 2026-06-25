Hơn 400 trường hợp xe công vụ có dấu hiệu vi phạm giao thông trong 2 ngày

Ngày 25.6, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã phát hiện 400 trường hợp xe công vụ có dấu hiệu vi phạm giao thông chỉ trong vòng 2 ngày ở khu vực Quy Nhơn.

Hệ thống camera giám sát ghi nhận hơn 400 trường hợp xe công vụ có dấu hiệu vi phạm giao thông ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Theo đó, vừa qua cơ quan chức năng đã kích hoạt lại hệ thống camera giám sát trên địa bàn các phường thuộc thành phố Quy Nhơn (cũ). Chỉ trong 2 ngày 15 - 16.6, Phòng CSGT đã phát hiện nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. Đặc biệt, cơ quan công an ghi nhận hơn 400 trường hợp xe công vụ có dấu hiệu vi phạm.

Các lỗi phổ biến được ghi nhận là chạy quá tốc độ cho phép, không chấp hành đèn tín hiệu giao thông. Đáng chú ý, một số phương tiện có dấu hiệu vi phạm nhiều lần, lắp đặt, sử dụng đèn và còi ưu tiên không đúng đối tượng, không thuộc diện được phép theo quy định. Phòng CSGT Công an tỉnh đang xác minh, làm rõ từng trường hợp có dấu hiệu vi phạm nêu trên để xử lý.

Theo Phòng CSGT, nguyên nhân của tình trạng trên xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận đội ngũ lái xe thuộc các đơn vị, địa phương chưa nghiêm. Bên cạnh đó, công tác quản lý và giám sát của một số cơ quan chủ quản chưa được quan tâm đúng mức.

Thực trạng xe công vụ có dấu hiệu vi phạm nói trên gây ảnh hưởng trực tiếp đến hình ảnh và uy tín của các cơ quan, đơn vị và tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông. Công an tỉnh Gia Lai khẳng định sẽ xử lý nghiêm tất cả các trường hợp vi phạm nêu trên nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông ẢNH: CÔNG AN GIA LAI

Trên cơ sở đó, Phòng CSGT sẽ gửi thông báo danh sách các phương tiện có dấu hiệu vi phạm đến từng cơ quan, đơn vị chủ quản, đồng thời yêu cầu lái xe vi phạm đến cơ quan công an để làm việc và giải quyết theo quy định.

Công an tỉnh đề nghị thủ trưởng các đơn vị tổ chức quán triệt đến toàn thể cán bộ, người lao động và đặc biệt là đội ngũ lái xe chấp hành nghiêm pháp luật khi tham gia giao thông. Đồng thời, nghiêm cấm triệt để việc sử dụng còi, đèn ưu tiên sai mục đích, sai đối tượng.

Phòng CSGT sẽ tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ, khai thác triệt để hệ thống camera giám sát và các phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ để xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường phố. Mọi hành vi vi phạm, bất kể cơ quan, ban ngành, đơn vị nào cũng sẽ bị xử lý nghiêm minh theo tinh thần thượng tôn pháp luật, không có vùng cấm, không có ngoại lệ.