Chương trình có hơn 450 nhà quản lý, chuyên gia và nhân viên y tế trong và ngoài nước, với chủ đề "Bệnh viện thông minh trong điều trị và quản lý".

Giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Shi YingHong, Phó giám đốc Bệnh viện Trung Sơn thuộc Đại học Phúc Đán, cho biết chương trình tại Việt Nam là kết quả của những trao đổi chuyên sâu giữa lãnh đạo hai bệnh viện vào tháng 5.2026. Ông kỳ vọng đây sẽ là điểm khởi đầu cho sự hợp tác thực chất giữa Bệnh viện Trung Sơn và cộng đồng y tế Việt Nam.

Các đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế chụp ảnh lưu niệm tại Tuần lễ Y khoa châu Á mở rộng 2026 ẢNH: BVCC

Chuẩn hóa dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số y tế

Phát biểu tại chương trình, Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Minh Anh, Phó giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM, nhấn mạnh dữ liệu lớn và công nghệ số mở ra nhiều cơ hội nâng cao chất lượng điều trị và năng lực quản trị bệnh viện. Tuy nhiên, việc chuẩn hóa, liên kết, chia sẻ và khai thác dữ liệu an toàn, chính xác, có kiểm chứng vẫn là thách thức chung.

Mỗi cơ sở y tế cần xây dựng lộ trình chuyển đổi phù hợp, tăng cường hợp tác để phát triển hệ sinh thái y tế thông minh, lấy lợi ích của người bệnh làm mục tiêu cuối cùng.

Tại phiên toàn thể "Đổi mới quản lý bệnh viện và phát triển y tế thông minh", các chuyên gia cũng chia sẻ kinh nghiệm xây dựng nền tảng dữ liệu và kết nối hệ thống.

Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Minh Anh, Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM phát biểu tại sự kiện ẢNH: BVCC

Bệnh viện Trung Sơn (Trung Quốc) nhấn mạnh vai trò của chất lượng dữ liệu trong phát triển bệnh án điện tử tích hợp AI. Trong khi đó, Tập đoàn IHH Healthcare (Singapore) giới thiệu hệ sinh thái công nghệ với các ứng dụng hỗ trợ nội soi, phòng ngừa té ngã, điều phối nhân lực điều dưỡng…

Thúc đẩy ứng dụng AI trong y học hiện đại

Ngoài ra, diễn đàn "Phát triển lâm sàng và ứng dụng AI trong y tế" còn mở rộng thảo luận từ quản trị công nghệ đến thực hành điều trị.

Các nội dung đáng chú ý gồm kinh nghiệm phát triển mô hình khu điều trị ảo, khung quản trị AI tại Trung tâm Y khoa Đại học Malaya (Malaysia); ứng dụng AI cảnh báo sớm, hỗ trợ ra quyết định trong hồi sức tích cực tại Bệnh viện Trung Sơn; cùng triển vọng phục hồi vận động nhờ giao diện não - máy tính và não - tủy sống.