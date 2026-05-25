Hơn 50 năm khám bệnh, phát thuốc cho bệnh nhân nghèo

M ÙI THUỐC NAM THƠM NỒNG

Chùa Hưng Định thành lập năm 1946, sau nhiều lần di dời, đến năm 1954 thì chính thức ổn định tại TP.Cần Thơ. Từ đó, phòng thuốc nam từ thiện ra đời và hoạt động cho đến nay.

Bước vào khu vực bốc thuốc, mùi thảo dược thoang thoảng hòa cùng không khí ấm áp, gần gũi. Hàng tấn dược liệu được tập kết từ nhiều nguồn, phần lớn do đội sưu tầm thuốc nam tìm kiếm. Với một số vị thuốc quý hiếm phải mua hoặc thuê người trồng riêng để đảm bảo nguồn cung. Tất cả đều trải qua nhiều công đoạn kỹ lưỡng từ thu hái, chặt, phơi, sao đến sàng lọc, kiểm nghiệm trước khi đến tay người bệnh.

Lương y Trần Thiện Chiến bắt mạch cho người bệnh Ảnh: Duy Tân

Mỗi ngày, để xử lý hàng trăm ký dược liệu, phòng thuốc cần đến sự góp sức của hơn 20 tình nguyện viên. Họ có nhiều độ tuổi, nghề nghiệp khác nhau, gặp nhau ở điểm chung là tấm lòng thiện nguyện. Không khí tại khu vực chặt thuốc vì thế luôn rộn ràng, ấm áp như một đại gia đình. Trong đó, ông Nguyễn Trường (50 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) là gương mặt quen thuộc. Mỗi ngày, ông đều đến chùa làm công quả, phụ trách công việc phơi thuốc. Ông tỉ mỉ trở từng mẻ dược liệu, kiên nhẫn canh thời gian phơi sao cho thuốc đạt độ khô cần thiết.

L ƯƠNG Y NHƯ TỪ MẪU

Phòng thuốc nam từ thiện hiện có 4 lương y đảm nhận chẩn mạch và châm cứu cùng 4 người phụ trách bốc thuốc. Tất cả đều được cơ quan y tế đào tạo, kiểm tra và cấp chứng nhận chuyên môn. Gắn bó với nơi này từ năm 2010, lương y Trần Thiện Chiến (71 tuổi) đều đặn làm việc hằng ngày. Ông cho biết: "Tôi theo nghề từ gia đình, thấy công việc ý nghĩa nên gắn bó đến giờ. Mỗi ngày, phòng thuốc hoạt động từ 7 - 11 giờ, tiếp nhận hàng chục lượt bệnh nhân".

Đội bốc thuốc tại phòng thuốc nam từ thiện trong khuôn viên chùa Hưng Định Ảnh: Duy Tân

Nguồn kinh phí duy trì hoạt động của phòng khám chủ yếu từ sự đóng góp của các nhà hảo tâm thông qua thùng phước thiện tại chùa. Những lúc khó khăn, các thành viên Ban trị sự tự nguyện chung tay hỗ trợ để đảm bảo phòng thuốc không gián đoạn. Số tiền này được sử dụng để mua dược liệu, chi phí vận hành và hỗ trợ đội ngũ làm việc tại đây. Không ít người từng là bệnh nhân đã ở lại, trở thành tình nguyện viên của phòng thuốc. Như bà Nguyễn Thị Kim Oanh, hơn 20 năm trước đến chữa bệnh miễn phí, sau khi khỏi bệnh đã xin ở lại phụ giúp. Ba năm gần đây, bà hoàn thành khóa đào tạo y sĩ và tham gia bốc thuốc cho bệnh nhân.

Một người dân phát tâm đến phơi thuốc tại chùa Hưng Định Ảnh: Duy Tân

Trung bình mỗi ngày, phòng khám phát hàng trăm thang thuốc cho khoảng 40 - 50 bệnh nhân. Ngoài thuốc nam, nơi đây còn trang bị các thiết bị hỗ trợ điều trị như châm cứu, máy massage… Hiện có 3 máy châm cứu, phục vụ gần 50 lượt bệnh nhân mỗi ngày. Các dụng cụ đều được vệ sinh, đảm bảo an toàn sau mỗi lần sử dụng. Bệnh nhân tìm đến phòng thuốc thuộc nhiều độ tuổi, mắc các bệnh phổ biến như xương khớp, đau nhức, nóng gan… Trong lúc mọi người chờ đến lượt, không khí luôn nhẹ nhàng, trật tự. Bà Đặng Trúc Phương (62 tuổi, ngụ P.Ninh Kiều) đến châm cứu và lấy thuốc điều trị đau nhức kể: "Chúng tôi ai cũng cảm thấy yên tâm khi đến đây điều trị, các lương y hay người làm việc ở đây ai cũng tận tình, vui vẻ. Đặc biệt là người bệnh không tốn bất kỳ chi phí nào. Chúng tôi biết ơn nơi này nhiều lắm!".