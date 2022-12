Hơn 60 năm những cánh thuyền buồm xuất hiện trở lại trên hồ Xuân Hương

Sáng 31.12, trong cái gió se lạnh của trời đông, người dân phố núi Đà Lạt và du khách thích thú ngắm nhìn những chiếc thuyền buồm lướt sóng trên hồ Xuân Hương, giải đua ván chèo đứng (SUP) với sự tham gia của 20 vận động viên trong và ngoài nước.

Ông Tôn Thiện San, Chủ tịch UBND TP.Đà Lạt, cho biết hình ảnh của cố nghệ sĩ nhiếp ảnh Nguyễn Bá Mậu (Đà Lạt) còn lưu lại, vào năm 1959 trên hồ Xuân Hương có những chiếc thuyền buồm rất thơ mộng và lãng mạn. Đó là hình ảnh đẹp đã đi vào ký ức của nhiều thế hệ người dân phố núi Đà Lạt.

Nhân Festival Hoa Đà Lạt 2022, TP.Đà Lạt phối hợp với Công ty Cổ phần Lâm An (LaAn) mời đội thuyền buồm của Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam biểu diễn thuyền buồm trên hồ Xuân Hương và giải đua ván chèo đứng (SUP).

Còn ông Lâm Quang Thành, Chủ tịch Liên đoàn Đua thuyền Việt Nam (nguyên Phó tổng cục trưởng Tổng cục thể thao) chia sẻ: “Sau khi nghiên cứu, thuyền buồm đã từng xuất hiện và biểu diễn trên hồ Xuân Hương từ những năm 50 của thế kỷ trước. Với mục đích khôi phục lại, quảng bá lại hình ảnh thuyền buồm; vừa là môn thi đấu thể thao, vừa có thể thu hút du khách đến với Đà Lạt nên liên đoàn sẵn sàng đưa thuyền đến Đà Lạt”.

Ông Thành cho biết thêm, khi nhận được lời mời liên đoàn đã vận chuyển 6/12 chiếc thuyền buồm từ TP.Đà Nẵng, nơi đội tuyển trẻ thuyền buồm Việt Nam đang tập luyện sắp thi đấu tại SEA Games vào Đà Lạt để biểu diễn.





Với giải đua SUP ông Nguyễn Hải Đường, Phó chủ tịch, kiêm Tổng thư ký Liên đoàn đua thuyền Việt Nam cho biết giải đua lần này do Công ty Cổ phần Lâm An (LaAn) phối hợp tổ chức. Tham dự giải có 20 vận động viên đến từ nhiều tỉnh thành trong cả nước, có cả người nước ngoài. Vòng loại của giải diễn ra tại hồ Xuân Hương ở cự ly 2.000 m cho người lớn và 500 m cho thiếu niên nhi đồng.

Vòng chung kết diễn ra tại hồ Suối Vàng, dưới chân núi Lang Biang, cách Đà Lạt hơn 15 km vào chiều 31.12.

Hàng trăm người dân phố núi và du khách tỏ ra thích thú khi được ngắm nhìn các vận động viên đua thuyền vận hành thuyền buồm đầy tính nghệ thuật quanh hồ Xuân Hương.

Theo quan sát của PV các vận động viên thuyền buồm thoải mái biểu diễn cho thuyền lướt sóng, còn các vận động viên SUP gặp khó khăn nhiều hơn vì gió khá mạnh, nhưng vẫn cố gắng về đích để tiếp tục bước vào các trận thi đấu ở cự ly 6.000 m trên hồ Suối Vàng diễn ra buổi chiều cùng ngày.