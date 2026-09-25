Hơn 7 triệu lồng đèn và 800.000 phần quà trung thu tặng thiếu nhi khó khăn

Trung thu rộn ràng tại Cần Thơ

Tối 25.9, tại công viên sông Hậu (Cần Thơ), T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội phối hợp TP.Cần Thơ tổ chức chương trình Đêm hội trăng rằm "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" lần thứ 6 năm 2026. Đây là cũng là lần thứ 14 hành trình "Trung thu cho em" được triển khai.

Tham dự chương trình có bà Hà Thị Nga, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn; ông Đỗ Thanh Bình, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ; chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư...

Chương trình trung thu tại Cần Thơ có sự tham dự của nhiều đại biểu T.Ư và địa phương ẢNH: THANH DUY

Từ điểm cầu chính Cần Thơ, chương trình còn kết nối trực tuyến với 16 tỉnh, thành khác; trong đó có 6 điểm cầu vùng biên giới ở Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Gia Lai, Tây Ninh và Đồng Tháp.

Tại Cần Thơ, chương trình "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" đã diễn ra với chuỗi hoạt động như hội thi rước đèn, trưng bày mâm cỗ, trang trí lồng đèn, diễu hành đường phố, trò chơi dân gian… Các hoạt động tổ chức theo hướng vui tươi, gần gũi, giàu bản sắc văn hóa.

Đặc biệt, trong Đêm hội trăng rằm, T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội và lãnh đạo thành phố Cần Thơ đã trao tặng 2.000 suất quà, 235 suất học bổng và 100 chiếc xe đạp (tổng giá trị hơn 1,4 tỉ đồng) cho các em thiếu nhi là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh khó khăn, sinh sống tại vùng biên giới.

Chương trình diễn ra hoành tráng, nhiều màu sắc ẢNH: THANH DUY

Các em nhỏ hào hứng khi được tham gia chương trình ẢNH: THANH DUY

Trước đó, T.Ư Đoàn, Hội Đồng đội đã có hoạt động đầy ý nghĩa khi phối hợp trao quà trung thu cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại Trung tâm Công tác xã hội TP.Cần Thơ.

Hơn 8 tỉ đồng chăm lo cho thiếu nhi

Theo Hội đồng Đội T.Ư, trung thu năm 2026 dành sự quan tâm trọng tâm tới thiếu nhi tại 248 xã biên giới, nhất là các em người dân tộc thiểu số, thiếu nhi vùng sâu vùng xa và các em có hoàn cảnh khó khăn. Đây không chỉ là hoạt động chăm lo trong dịp trung thu, mà còn là thông điệp mạnh mẽ về trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc và tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho mọi trẻ em. Khoảng cách địa lý và hoàn cảnh sống không thể trở thành rào cản đối với cơ hội học tập, phát triển và thực hiện những ước mơ chính đáng của các em.

Anh Bùi Quang Huy, Ủy viên T.Ư Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, trao quà tại chương trình ẢNH: THANH DƯY

Theo đó, từ ngày 14.9 đến 25.9, hành trình "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" đã được triển khai trên khắp cả nước. Từ những bản làng nơi địa đầu Tổ quốc đến các phum sóc trên tuyến biên giới Tây Nam, từ vùng sâu vùng xa đến các mái ấm, nhà mở, trung tâm bảo trợ và cơ sở chăm sóc trẻ em… những chiếc lồng đèn cùng các phần quà thiết thực đã được trao tận tay các em, kịp thời mang đến niềm vui trong đêm trăng rằm.

Với tinh thần quyết tâm, chương trình đã đạt được kết quả nổi bật. Hơn 7 triệu chiếc lồng đèn đã được trao tặng cho thiếu nhi trên toàn quốc. Toàn chương trình đã trao tặng hơn 800.000 phần quà trung thu cùng nhiều suất học bổng, đồ dùng học tập, phương tiện đến trường và các hỗ trợ thiết thực khác. Trong đó, ưu tiên nhiều cho thiếu nhi tại 248 xã biên giới, các em người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và các em có hoàn cảnh khó khăn.

Nhiều trẻ em là người dân tộc thiểu số tham gia chương trình ẢNH: THANH DUY

Tính đến nay, trên cả nước, T.Ư Đoàn và Hội đồng Đội T.Ư đã trao quà và học bổng trong khuôn khổ chương trình "Lồng đèn thắp sáng ước mơ" với tổng giá trị hơn 8 tỉ đồng, thể hiện tinh thần sẻ chia, lan tỏa yêu thương và trách nhiệm xã hội sâu sắc đối với thế hệ măng non của đất nước.

Chia sẻ tại đêm hội, chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cho biết niềm vui lớn nhất của mọi người là được nhìn thấy những gương mặt rạng ngời, những nụ cười trong sáng của các em. Niềm vui ấy càng được nhân lên khi trong năm qua, các em đã nỗ lực vượt khó, chăm chỉ học tập, đạt được nhiều kết quả rất đáng trân trọng.

"Đặc biệt, tại 248 xã biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều em vẫn bền bỉ vươn lên, biết yêu thương, sẻ chia và giúp đỡ mọi người. Mỗi điểm tốt, mỗi việc tốt, mỗi bước tiến bộ của các em đều là những bông hoa đẹp trong vườn hoa nghìn việc tốt của thiếu nhi Việt Nam", chị Nguyên phấn khởi nói.

Chị Hồ Hồng Nguyên, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, cùng bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Cần Thơ, tặng quà trung thu cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội TP.Cần Thơ ẢNH: THANH DUY

Gửi thông điệp tại chương trình, chị Nguyên mong toàn xã hội tiếp tục có những hành động thiết thực vì trẻ em. Ưu tiên nguồn lực chăm lo cho thiếu nhi tại 248 xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các em có hoàn cảnh khó khăn. Mọi người cùng góp phần bảo đảm để các em được học tập, chăm sóc sức khỏe, vui chơi, rèn luyện kỹ năng và tạo điều kiện tốt nhất giúp các em được lắng nghe, tôn trọng, tham gia vào những vấn đề liên quan đến trẻ em.

Nhiều kỳ vọng đặt vào thế hệ thiếu nhi trong thời kỳ mới ẢNH: THANH DUY

Trong khi đó, cấp bộ Đoàn và tổ chức Đội cần tiếp tục là người bạn gần gũi, tin cậy của thiếu nhi. Tuy nhiên, nội dung và phương thức hoạt động cần không ngừng đổi mới. Các chương trình chăm lo triển khai đúng địa bàn, đúng đối tượng và duy trì sự đồng hành lâu dài.



