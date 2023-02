Hơn 70 cán bộ, chiến sĩ công an giữ trật tự tại sân vận động Cần Thơ

Ngày 26.2, trên sân vận động Cần Thơ diễn ra lễ khai mạc và 2 trận đấu mở màn giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam – Cúp café de Măng Đen lần I - năm 2023 vòng loại khu vực Tây Nam bộ. Lúc 13 giờ 30 cùng ngày là cuộc so tài giữa Trường ĐH Trà Vinh - Trường ĐH An Giang và lúc 15 giờ 30 là cuộc đối đầu giữa Trường ĐH Cần Thơ - Trường ĐH FPT Cần Thơ.

Lực lượng CSCĐ thuộc Công an TP.Cần Thơ chuẩn bị làm công tác giữ an ninh trật tự trước giờ bóng lăn THANH DUY

Ghi nhận của PV Thanh Niên, trước trận đấu giữa Trường ĐH Trà Vinh - Trường ĐH An Giang hơn 1 giờ, lực lượng chức năng đã có mặt tại sân vận động Cần Thơ để sắp xếp, bố trí đội hình làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự.

Để hỗ trợ cho giải đấu, TP.Cần Thơ đã huy động 76 cán bộ, chiến sĩ từ nhiều đơn vị, như: CSHS, CSGT, phòng chống ma túy và công an các phường Cái Khế, An Hòa, Thới Bình.

Thông tin từ ban chỉ huy cho biết, mỗi trận đấu vòng loại giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam – Cúp café de Măng Đen lần I - năm 2023 vòng loại khu vực Tây Nam bộ, lực lượng chức năng sẽ trực tiếp tham gia đảm bảo an ninh trật tự trong và ngoài sân vận động Cần Thơ ít nhất là 20 người.

Các khán đài A,B,C,D trên sân vận động Cần Thơ đều có lực lượng chức năng làm nhiệm vụ THANH DUY





Theo đó, Đội CSGT (tổ cảnh sát trật tự) sẽ phối hợp với Phòng PC08 điều tiết giao thông trên nhiều tuyến đường, đặc biệt là các ngả đường dẫn vào sân vận động Cần Thơ, đảm bảo suốt thời gian giải đấu diễn ra không có tình trạng ùn ứ, kẹt xe.

Tại khu vực khán đài và cổng ra vào sân vận động Cần Thơ, Đội CSHS luôn có mặt thường trực để phòng, chống tội phạm cướp giật, móc túi, sẵn sàng vào cuộc để ngăn kịp thời và xử lý.

Trong khi đó, Đội CSGT (tổ cảnh sát trật tự) sẽ bố trí ít nhất 2 cán bộ xung quanh khu vực tổ chức giải để không xảy ra tình trạng mua bán lấn chiếm vào sân vận động gây mất vẻ mỹ quan.

CSGT (tổ cảnh sát trật tự) phối hợp điều tiết giao thông trên nhiều tuyến đường dẫn vào sân vận động Cần Thơ THANH DUY





Tại khán đài A sân vận động Cần Thơ, nơi có đông cổ động viên nhất, đội CSGT và công an P.Cái Khế đã phân bố nhiều lực lượng, phối hợp chặt chẽ trong lúc làm nhiệm vụ. Đồng thời, xe ô tô chuyên dụng của lực lượng CSGT sẽ trực chiến xuyên suốt để giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự. Nếu có đối tượng gây rối và phạm pháp sẽ đưa ngay về công an P.Cái Khế xử lý.

Khu vực khán đài B, C, D, đã có công an các phường Cái Khế, Thới Bình, An Hòa phối hợp với Phòng CSCĐ và lực lượng phòng chống ma túy giữ trật tự bên trong sân, đảm bảo cho khán giả được thoải mái xem những cuộc tranh tài hấp dẫn giữa các đội bóng.

Các chiến sĩ PCCC và CNCH TP.Cần Thơ được huy động giữ an ninh cho giải đấu THANH DUY

Theo lịch thi đấu giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam – Cúp café de Măng Đen lần I - năm 2023 vòng loại khu vực Tây Nam bộ, ngày 28.2 các đội bóng sẽ tiếp tục bước vào lượt trận thứ 2: Trường ĐH Trà Vinh gặp Trường ĐH FPT Cần Thơ (lúc 13 giờ 30) và Trường ĐH Cần Thơ gặp Trường ĐH An Giang (lúc 15 giờ 30). Vòng đấu cuối cùng của bảng đấu này sẽ diễn ra vào ngày 2.3, khi đó Trường ĐH An Giang gặp Trường ĐH FPT Cần Thơ (lúc 13 giờ 30) và Trường ĐH Cần Thơ gặp Trường ĐH Trà Vinh (lúc 15 giờ 30).