Hơn 80 tay vợt tham dự giải quần vợt Doanh nghiệp - Doanh nhân TP.HCM mở rộng 2025

"Vẫn kiên trì đam mê quần vợt"

Đó là ý kiến của rất nhiều tay vợt tham dự giải lần đầu tiên được tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn phối hợp Liên đoàn Quần vợt - pickleball TP.HCM (HTF) tổ chức tại cụm sân quần vợt Becamex thuộc Trung tâm thể thao cộng đồng, đường Huỳnh Thúc Kháng (thuộc Thành phố mới Bình Dương cũ, nay là TP.HCM).

Tay vợt nữ Thùy Dương ẢNH: KHẢ HÒA

Các tay vợt như Vương Quyền, Lê Phi Hùng, Thái Tuấn Kiều, Mai Thành Chung, Đỗ Văn Lũy, Nguyễn Hùng, Trần Ngọc Linh, Nguyễn Minh Cảnh, Dương Thanh Bá, Nguyễn Phi Vân, Lê Long Phụng, Trần Phước Lai, Trần Công Đạm, Nguyễn Phi Long hay Đỗ Văn Trường đều khẳng định họ vẫn đam mê quần vợt và vẫn rèn luyện thường xuyên. Khi quần vợt đang bị lấn át bởi sức hút của pickleball thì bên cạnh việc tiếp cận, tham gia môn thể thao mới này, họ vẫn dành thời gian để đều đặn ra sân chơi quần vợt, để rèn luyện sức khỏe và tạo thêm niềm vui trong cuộc sống.

Nhiều tay vợt doanh nghiệp và báo chí sẽ có mặt ẢNH: KHẢ HÒA

Bà Nguyễn Thị Kiều Mỹ, Tổng thư ký HTF cho biết, làn sóng pickleball phát triển ồ ạt kéo theo rất nhiều tay vợt chơi quần vợt trước đây ngã theo, khiến cho lực lượng chơi phong trào của quần vợt bị ảnh hưởng không nhỏ. Tuy nhiên trong bối cảnh quần vợt "khó khăn" như vậy mà vẫn còn hơn 80 tay vợt tham gia giải lần đầu tiên này thì đó là một điều đáng quý. Điều này cho thấy phần lớn tay vợt phong trào vẫn rất còn "máu" với quần vợt, vẫn xem đây là môn thể thao chính thống trong hệ thống Olympic cần duy trì tập luyện và sẵn sàng thi đấu.

Tay vợt Nguyễn Thị Kiều Mỹ, Tổng thư ký HTF ẢNH: KHẢ HÒA

Ông Trần Hoàng, Tổng biên tập tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn, Trưởng BTC khẳng định bên cạnh pickleball sẽ được tổ chức vào đầu tháng 11 tới thì quần vợt là loại hình vẫn được nhiều người yêu thích.

Giải đấu diễn ra ngày 4 và 5.10, cũng đúng vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày Bác Hồ viết thư gửi giới công thương (13.10.1945 - 13.10.2025). Đồng thời cũng chào mừng 21 năm ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.2004 - 13.10.2025) và gây quỹ thiện nguyện nhằm hỗ trợ đồng bào bị thiên tai ở miền Trung.

2 tay vợt kỳ cựu Lê Hải và Đỗ Văn Lũy sẽ có mặt ẢNH: KHẢ HÒA

Giải sẽ có 4 nội dung thi đấu gồm đôi nam lãnh đạo và trên 55 tuổi, Đôi nam từ 45 đến 55 tuổi (sẽ thi đấu ngày 4.10) và đôi nam dưới 45 tuổi, đôi nam nữ (sẽ thi đấu ngày 5.10). Trong hơn 80 tay vợt có hơn một nửa là doanh nhân, khoảng 15 tay vợt báo chí và gần 20 tay vợt nữ tham gia. HTF cũng đã xem xét thành phần tham dự để sắp xếp các cặp đấu cân bằng, phù hợp. Điều này hứa hẹn sẽ mang lại nhiều trận đấu nảy lửa, gay cấn và thú vị trên cụm sân Becamex.