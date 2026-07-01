Hơn 8.000 VĐV tranh tài tại giải thể thao các môn hè Hà Nội 2026

Trước lễ khai mạc, ban tổ chức đã có buổi gặp gỡ báo chí để thông tin về quy mô, công tác chuẩn bị cũng như những điểm mới của giải đấu. Theo ông Phạm Xuân Tài, Phó giám đốc Sở VH-TT Hà Nội, giải năm nay tiếp tục hướng đến mục tiêu phát triển phong trào thể dục thể thao quần chúng, tạo sân chơi lành mạnh cho thế hệ trẻ trong kỳ nghỉ hè, đồng thời góp phần phát hiện và bồi dưỡng các tài năng thể thao cho thủ đô.

Giải thể thao các môn hè TP.Hà Nội năm 2026 là hoạt động thể thao phong trào thường niên có ý nghĩa thiết thực, góp phần triển khai chủ trương của Đảng, Nhà nước và TP.Hà Nội ẢNH: BTC

Ban tổ chức và khách mời trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham dự giải ẢNH: BTC

Giải đấu ý nghĩa của TP.Hà Nội

Với chủ đề “Kết nối - Chia sẻ - Lan tỏa cùng phát triển thể thao trẻ Hà Nội”, giải đấu được kỳ vọng sẽ khuyến khích thanh thiếu niên duy trì thói quen rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe và tăng cường giao lưu giữa các địa phương trên địa bàn thành phố.

Năm nay, giải thu hút hơn 8.000 VĐV đến từ các xã, phường của Hà Nội, tranh tài ở 18 môn thể thao với tổng cộng 531 nội dung thi đấu thuộc nhiều nhóm tuổi khác nhau. Trong số đó, wushu là môn có số lượng nội dung nhiều nhất với 63 bộ huy chương, tiếp theo là taekwondo (56 nội dung), pencak silat (50 nội dung), bơi (46 nội dung) và karate (42 nội dung). Trong khi đó, bóng đá chỉ tổ chức 2 nội dung thi đấu.

Các môn tranh tài được tổ chức tại 10 địa điểm trên địa bàn thành phố. Nhà thi đấu phường Phú Diễn là nơi diễn ra các môn võ như taekwondo, pencak silat, wushu và vovinam. Bóng đá được tổ chức tại sân phường Hoàng Liệt; môn bơi diễn ra tại bể bơi phường Giảng Võ; điền kinh thi đấu tại trung tâm huấn luyện và thi đấu thể thao Hà Nội, còn pickleball được bố trí tại cung điền kinh Hà Nội.

Giải kéo dài từ ngày 1.7 đến 7.8, hứa hẹn mang đến không khí sôi động cho thể thao phong trào của thủ đô trong suốt mùa hè.

Theo ông Phạm Xuân Tài, đây là kỳ giải có số lượng môn thi đấu nhiều nhất từ trước đến nay. Bên cạnh các môn truyền thống, ban tổ chức còn đưa vào chương trình những môn thể thao đang phát triển mạnh như pickleball nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện ngày càng đa dạng của người dân, đặc biệt là giới trẻ.

Tiết mục biểu diễn tại lễ khai mạc giải ẢNH: BTC

Để bảo đảm chất lượng chuyên môn và công tác tổ chức, ban tổ chức đã huy động hơn 700 trọng tài, đồng thời phối hợp với các địa phương đăng cai chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu, lực lượng y tế và an ninh. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đăng ký, điều hành và tổng hợp kết quả cũng tiếp tục được đẩy mạnh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý.

Với quy mô lớn cùng sự chuẩn bị kỹ lưỡng, giải thể thao các môn hè TP.Hà Nội 2026 được kỳ vọng tiếp tục khẳng định vị thế là ngày hội thể thao truyền thống của thanh thiếu niên, nhi đồng thủ đô, góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất và thúc đẩy phong trào thể thao cộng đồng phát triển rộng khắp.