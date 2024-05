Hơn 90% người dùng yêu thích nước mắm, hạt nêm Tường An ở lần thử đầu tiên?

Đi cùng với sự phát triển thời đại công nghệ và truyền thông, thói quen của người tiêu dùng Việt Nam đang có những sự chuyển biến rõ rệt. Với hàng trăm thương hiệu lớn nhỏ trên thị trường, bên cạnh tiêu chí về chất lượng sản phẩm hay tiêu chuẩn an toàn thực phẩm thì hiện nay người tiêu dùng đang có thêm những tiêu chí ưu tiên mới, bao gồm sự tiện lợi và nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên. Với mong muốn đáp ứng tiêu chuẩn ngày càng cao của người dùng, Tường An đã chính thức cho ra mắt 2 sản phẩm gia vị nêm nếm cho mỗi bữa ăn là nước mắm và hạt nêm, với kết quả khảo sát lên đến 90% người tiêu dùng yêu thích ngay từ lần thử đầu tiên nhờ lợi thế hơn 46 năm kinh nghiệm nghiên cứu và phát triển sản phẩm theo khẩu vị người Việt từ năm 1977.



Ưu tiên phát triển sản phẩm theo tiêu chuẩn cao, vì sức khỏe người tiêu dùng

Sản phẩm nước mắm và hạt nêm của Tường An với nguồn nguyên liệu tự nhiên, được kiểm soát chặt chẽ từ khâu đầu vào, đến khâu thành phẩm cuối cùng, đảm bảo an toàn sức khỏe người tiêu dùng.

Nước mắm và hạt nêm của Tường An tự hào được hơn 90% người tiêu dùng yêu thích ngay lần thử đầu tiên. Cụ thể Nước Mắm cá cơm Tường An được chiết xuất từ những giọt nước mắm tinh túy đầu tiên thu được sau 12 - 18 tháng ủ chượp từ 100% cá cơm tươi Phú Quốc, Kiên Giang, lưu giữ lượng đạm tự nhiên cao với hương thơm đặc trưng, hậu vị ngọt cá từ mắm cốt đặc biệt và không chất bảo quản, không màu nhân tạo. Tường An có 02 dòng nước mắm, với dòng nước mắm 40 độ đạm chuyên dùng để chấm sống và tuyệt vời cho các món rim, kho; với dòng nước mắm 32 độ đạm đa dạng phương pháp chế biến cho các món chấm, ướp, xào và nấu…

Nước mắm cá cơm 40 độ đạm - Đậm Đà được sử dụng trong các món ăn gia đình quen thuộc

Tương tự với Hạt nêm ngon ngọt tự nhiên Tường An Unicook có 02 dòng sản phẩm gồm hạt nêm ngon ngọt tự nhiên Tường An Unicook sườn non, xương ống, nước cốt thịt hầm và hạt nêm ngon ngọt tự nhiên Tường An Unicook nấm hương, 03 loại rau củ. Với hạt nêm ngon ngọt tự nhiên Tường An Unicook Sườn Non, Xương Ống và Nước Cốt Thịt Hầm từ 100% thịt heo chuẩn sạch, sản xuất trên dây chuyền hiện đại Nhật Bản, giữ trọn vị ngon của sườn và vị ngọt của xương ống, thịt thăn, mang lại vị ngon ngọt đậm đà, cả nhà đều yêu thích! Bên cạnh đó, đặc điểm nổi trội là nước dùng trong - cho món ăn ngon sườn, ngọt thịt và đặc biệt hoàn toàn không chất bảo quản, không chất tạo ngọt nhân tạo. Ngoài ra, còn có Hạt nêm ngon ngọt tự nhiên Tường An Unicook Nấm Hương và 3 Loại Rau Củ từ 100% nguyên liệu tươi ngon, sản xuất trên dây chuyền hiện đại Nhật Bản, giữ trọn vị ngọt thanh của rau củ, mang lại vị thanh mát đậm đà, cả nhà đều yêu thích! Đặc điểm nổi trội là nước dùng trong - thơm vị nấm, ngọt rau củ và đặc biệt hoàn toàn không chất bảo quản, không chất tạo ngọt nhân tạo.



Dây chuyền sản xuất hiện đại

Bên cạnh nguồn gốc nguyên liệu, điểm khác biệt tạo ra lợi thế cho nước mắm Tường An chính là được sản xuất trên quy trình hiện đại. Nhờ vậy, nước mắm Tường An được yêu thích bởi lượng đạm tự nhiên cao với hương thơm đặc trưng, hậu vị ngọt cá đậm đà, hoàn toàn không có chất bảo quản hay chất tạo màu nhân tạo.

Sản phẩm Tường An được sản xuất trên dây chuyền hiện đại

Ngoài ra, nhà máy sản xuất nước mắm Tường An đạt chứng nhận FSSC 22000 và đặc biệt là đạt tiêu chuẩn xuất khẩu Mỹ FDA. Bên cạnh đó, nhà máy sản xuất hạt nêm Tường An Unicook được đánh giá cao về mặt chất lượng, sản xuất trên dây chuyền hiện đại Nhật Bản, với các chứng nhận ISO 22000, GMP.

Nước mắm Tường An bao bì sang trọng, tiện lợi và dễ cầm nắm

Thăng vị món ngon của gia đình Việt

Là công ty thực phẩm hàng đầu tại Việt Nam với 46 năm trên thị trường, Tường An luôn không ngừng tìm hiểu, nghiên cứu và phát triển ra những sản phẩm được hơn 90% người tiêu dùng yêu thích ngay lần thử đầu tiên như sản phẩm nước mắm và hạt nêm.

Trong quá trình khảo sát đối với dòng nước mắm cá cơm 40 độ đạm và 32 độ đạm của Tường An được yêu thích bởi độ đậm đà và hài hòa của sản phẩm. Đối với dòng sản phẩm Hạt nêm Tường An Unicook, hạt màu vàng sáng tự nhiên và hương thơm dịu nhẹ đã mang lại nước dùng ngon ngọt tự nhiên, giúp thăng vị món ăn của gia đình Việt.

Các món ăn sẽ càng thêm ngon nhờ có nước mắm Tường An

Theo báo cáo nghiên cứu thị trường thực hiện bởi Euromonitor International, thị trường ngành hàng gia vị được dự báo sẽ đạt 40,812 nghìn tỉ vào năm 2026. Công ty đã dựa vào sở thích, thói quen ẩm thực, điều kiện kinh tế của người tiêu dùng, đáp ứng nhu cầu tiện dụng và phù hợp khẩu vị của người Việt để mang đến sản phẩm nước mắm và hạt nêm phù hợp với mọi đối tượng người dùng.

Nước mắm cá cơm Tường An hiện đang được bày bán với màu sắc bắt mắt tại các điểm bán

Hiện nay, hai dòng sản phẩm nước mắm Tường An và hạt nêm Tường An Unicook đã phủ sóng rộng rãi trên toàn quốc tại cửa hàng tạp hóa cho tới gian hàng trên nền tảng thương mại điện tử TikTok Shop.

Trọn bộ gia vị Ngon lành tự nhiên của Tường An mang đến cho người tiêu dùng Việt

Sản phẩm nước mắm và hạt nêm của Tường An hiện đã có mặt tại các hệ thống siêu thị và cửa hàng tạp hóa trên toàn quốc.

Hoặc khách hàng có thể truy cập vào link sau để mua hàng trực tiếp: https://www.tiktok.com/@e2e_official