Hỗn chiến khiến 1 người chết: Tạm giữ hình sự 14 thiếu niên

Ngày 6.6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định và Công an H.Tuy Phước tạm giữ hình sự 14 thiếu niên để điều tra nguyên nhân tử vong của P.T.B. (17 tuổi, ở xã Phước An, H.Tuy Phước) sau vụ hỗn chiến giữa 2 nhóm thiếu niên.

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 3.6, hai người dân ngồi câu cá ở khu vực cầu sắt thuộc địa bàn thôn Đại Hội (xã Phước An) phát hiện một thiếu niên bị thương nằm dưới mương nước nên đã đưa đến Trung tâm y tế H.Tuy Phước để cấp cứu. Tuy nhiên, nạn nhân tử vong trước khi vào bệnh viện.

Ngay sau đó, Công an H.Tuy Phước đã làm rõ danh tính nạn nhân là P.T.B.

Hai người câu cá nói trên cho biết trước khi phát hiện P.T.B nằm dưới mương nước có thấy 2 nhóm thiếu niên văng tục, hăm dọa rồi hò hét, chém nhau tại khu vực này, sau đó bỏ đi.

Công an H.Tuy Phước và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Bình Định đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai nhân chứng, trích xuất camera khu vực xung quanh để phục vụ công tác điều tra.

Theo điều tra ban đầu, xuất phát từ mâu thuẫn, 2 nhóm thiếu niên tụ tập, chuẩn bị hung khí, hẹn nhau đến cầu sắt ở thôn Đại Hội hỗn chiến.

Hậu quả, P.T.B bị đánh gây thương tích dẫn đến tử vong trong lúc hỗn chiến.

Trung tá Nguyễn Văn Đây, Trưởng công an H.Tuy Phước, cho biết các lực lượng của đơn vị này đang tiếp tục cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Định phối hợp truy lùng những người liên quan còn lại trong vụ hỗn chiến nói trên để phục vụ điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.