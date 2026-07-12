Hòn Đá Bạc ở Cà Mau lưu dấu kế hoạch phản gián CM12 huyền thoại

Nơi đây hấp dẫn du khách bởi vẻ đẹp hoang sơ của những khối đá granite hàng triệu năm tuổi, hòa quyện cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn và những câu chuyện lịch sử đặc biệt.

Bước chân lên đảo, du khách sẽ ngỡ ngàng trước vẻ đẹp hài hòa giữa cảnh quan hoang sơ và những câu chuyện huyền bí. Nơi đây có Giếng Tiên, Bàn Chân Tiên, Sân Tiên - những địa danh gắn liền với truyền thuyết về các vị tiên đã từng đặt chân đến.

Toàn cảnh Hòn Đá Bạc nhìn từ trên cao với cây cầu nối đất liền ra cụm đảo, nổi bật giữa màu xanh của biển và rừng ngập mặn ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Những khối đá granite xếp chồng lên nhau với hình thù độc đáo, được thiên nhiên kiến tạo qua hàng triệu năm dưới tác động của sóng và gió biển ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Cây cầu dẫn ra Hòn Đá Bạc là điểm check-in quen thuộc của du khách, mang đến góc nhìn bao quát về vùng biển phía tây nam của Tổ quốc ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Những con sóng nhẹ vỗ vào ghềnh đá tạo nên khung cảnh yên bình, đặc trưng của vùng biển Cà Mau ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Trên đỉnh cao nhất của hòn là Lăng Ông Nam Hải, nơi thờ bộ xương cá voi dài tới 13 m. Ngư dân miền biển quanh năm tin rằng cá Ông là vị thần cứu nhân độ thế, che chở cho họ mỗi khi ra khơi đánh bắt.

Hằng năm, lễ hội Nghinh Ông diễn ra vào ngày 23.5 âm lịch, thu hút đông đảo ngư dân và du khách thập phương về cầu mong bình an, sóng yên biển lặng.

Đền thờ và các công trình tâm linh trên đảo là nơi người dân, du khách đến dâng hương, cầu mong bình an trong những chuyến đi biển ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Không chỉ là danh thắng, Hòn Đá Bạc còn là một chứng nhân lịch sử quan trọng. Đây từng là căn cứ của Trung đội pháo 105 ly thời kháng chiến thống nhất đất nước.

Đặc biệt, nơi đây là Trung tâm chỉ huy của Kế hoạch phản gián CM12 - một chiến công vang dội của lực lượng Công an nhân dân trong những năm 1981 - 1984, đánh bại âm mưu xâm nhập và lật đổ của các thế lực phản động.

Ghi nhớ chiến tích đó, ngày 22.6.2009, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã công nhận Hòn Đá Bạc là di tích lịch sử quốc gia. Ngày nay, tại khu di tích có Tượng đài chiến thắng CM12, Nhà trưng bày và Đền thờ Bác Hồ, trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng.

Tượng đài và khu lưu niệm chuyên án CM12 ghi dấu chiến công của lực lượng an ninh trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, góp phần tạo nên giá trị lịch sử đặc biệt cho Hòn Đá Bạc ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Nắng nhuộm vàng những mỏm đá và mặt biển, tạo nên khung cảnh thơ mộng. ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Hòn Đá Bạc hôm nay không chỉ là điểm du lịch nổi tiếng của Cà Mau mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp thiên nhiên, giá trị lịch sử và tinh thần gìn giữ chủ quyền nơi cực Nam đất nước ẢNH: TÔ CHÍ HÙNG

Nhờ vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ cùng bề dày lịch sử, Hòn Đá Bạc đang ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn trong hành trình khám phá vùng đất cuối trời Tổ quốc.